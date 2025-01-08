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Суперкубок Испании
Атлетик Бильбао
08.01.2025 21:00 - : -
Барселона
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Испания
08 января 2025, 12:50 | Обновлено 08 января 2025, 12:54
36
0

Атлетик – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Суперкубка Испании

08 января 2025, 12:50 | Обновлено 08 января 2025, 12:54
36
0
Атлетик – Барселона. Текстовая трансляция матча

В среду, 8 января, в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» состоится матч 1/2 финала розыгрыша Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Барселона».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

У Суперкубка Испании свои законы и правила, но нельзя не обращать внимание на то, как сейчас обстоят дела у команд в Ла Лиге. «Атлетик» Бильбао в таблице испанского чемпионата занимает 4-е место с 36 очками после 19 игр. У «Барселоны» 3-я позиции и 38 пунктов после 19 встреч.

24 августа 2024 года соперники встречались в Барселоне в поединке 2-го тура. Со счетом 2:1 победили каталонцы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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