В среду, 8 января, в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» состоится матч 1/2 финала розыгрыша Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Барселона».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

У Суперкубка Испании свои законы и правила, но нельзя не обращать внимание на то, как сейчас обстоят дела у команд в Ла Лиге. «Атлетик» Бильбао в таблице испанского чемпионата занимает 4-е место с 36 очками после 19 игр. У «Барселоны» 3-я позиции и 38 пунктов после 19 встреч.

24 августа 2024 года соперники встречались в Барселоне в поединке 2-го тура. Со счетом 2:1 победили каталонцы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.