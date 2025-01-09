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  4. Кому 9.4? Стала известна оценка Трубина за победный матч Бенфики с Брагой
Португалия
09 января 2025, 06:34 | Обновлено 09 января 2025, 06:38
402
0

Кому 9.4? Стала известна оценка Трубина за победный матч Бенфики с Брагой

Анхель Ди Мария устроил яркое шоу и с дублем стал лучшим игроком матча

09 января 2025, 06:34 | Обновлено 09 января 2025, 06:38
402
0
Кому 9.4? Стала известна оценка Трубина за победный матч Бенфики с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 8 января состоялся матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

«Бенфика» разгромила команду «Брага» (3:0) на нейтральной арене в Лейрии.

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Все голы были забиты в первом тайме. Дубль оформил знаменитый хавбек Анхель Ди Мария, еще один гол провел Альваро Фернандес Каррерас.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел за орлов весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. По его воротам соперники нанесли только один удар (а Бенфика имеет в активе 21 удар). В первом тайме гол в ворота Трубина не был засчитан из-за явного офсайда.

Трубин за свое выступление получил от SofaScore оценку 6.9, а Ди Мария стал лучшим игроком поединка – ему поставили 9.4.

В решающем матче за Кубок португальской лиги 11 января в Лейрии сыграют Спортинг и Бенфика.

Кубка португальской лиги

1/2 финала, 8 января, Лейрия

Бенфика – Брага – 3:0

Голы: Анхель Ди Мария, 27, 37, Альваро Каррерас, 37

Удаление: Норо (Брага), 78

Оценки за матч по версии SofaScore

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Бенфика Брага Анхель Ди Мария Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Альваро Фернандес Каррерас оценки SofaScore
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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