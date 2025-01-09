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Италия
09 января 2025, 05:29 | Обновлено 09 января 2025, 05:30
112
0

Деньги не проблема. Комо готовит предложение по звезде Манчестер Юнайтед

Рафаэль Варан получил задание от клуба — подписать Маркуса Рэшфорда

09 января 2025, 05:29 | Обновлено 09 января 2025, 05:30
112
0
Деньги не проблема. Комо готовит предложение по звезде Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд стал трансферной целью итальянского «Комо».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, у команды из Ломбардии нет проблем с удовлетворением финансовых требований игрока.

Ди Марцио отмечает, что уговорить Решфорда подписать контракт может его бывший партнер по команде Рафаэль Варан, который работает послом «Комо».

Также с итальянским клубом тренируется Делле Алли, который когда-то играл с Маркусом в сборной Англии.

«Комо» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков после 18 туров. Команду возглавляет Сеск Фабрегас.

«Манчестер Юнайтед» активно предлагает Решфорда другим клубам из-за его высокой зарплаты.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ
Олександр Сільченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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