Деньги не проблема. Комо готовит предложение по звезде Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд стал трансферной целью итальянского «Комо».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, у команды из Ломбардии нет проблем с удовлетворением финансовых требований игрока.

Ди Марцио отмечает, что уговорить Решфорда подписать контракт может его бывший партнер по команде Рафаэль Варан, который работает послом «Комо».

Также с итальянским клубом тренируется Делле Алли, который когда-то играл с Маркусом в сборной Англии.

«Комо» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков после 18 туров. Команду возглавляет Сеск Фабрегас.

«Манчестер Юнайтед» активно предлагает Решфорда другим клубам из-за его высокой зарплаты.