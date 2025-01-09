Деньги не проблема. Комо готовит предложение по звезде Манчестер Юнайтед
Рафаэль Варан получил задание от клуба — подписать Маркуса Рэшфорда
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд стал трансферной целью итальянского «Комо».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, у команды из Ломбардии нет проблем с удовлетворением финансовых требований игрока.
Ди Марцио отмечает, что уговорить Решфорда подписать контракт может его бывший партнер по команде Рафаэль Варан, который работает послом «Комо».
Также с итальянским клубом тренируется Делле Алли, который когда-то играл с Маркусом в сборной Англии.
«Комо» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков после 18 туров. Команду возглавляет Сеск Фабрегас.
«Манчестер Юнайтед» активно предлагает Решфорда другим клубам из-за его высокой зарплаты.
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