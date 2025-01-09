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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 04:59 | Обновлено 09 января 2025, 05:21
55
0

Играют в защите. Какой клуб УПЛ получил больше всех ударов по своим воротам

Лидером антирейтинга стал Черноморец, по воротам которого нанесено 258 ударов

09 января 2025, 04:59 | Обновлено 09 января 2025, 05:21
55
0
Играют в защите. Какой клуб УПЛ получил больше всех ударов по своим воротам
УПЛ

Стало известно, какой клуб получил больше всего ударов по своим воротам в текущем сезоне УПЛ.

Лидером антирейтинга по итогам первой части сезона УПЛ стал одесский Черноморец.

Соперники пробили по воротам одесской команды 258 раз.

Команды, получившие больше ударов по своим воротам

  • 1. Черноморец Одесса – 258
  • 2. Ингулец Петрово – 248
  • 3. Левый Берег Киев – 231
  • 4. Заря Луганск – 224
  • 5. Верес Ровно – 219

Данные: Wyscout

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статистика рейтинг чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Wyscout Черноморец Одесса Верес Ровно Заря Луганск Левый Берег Киев Ингулец
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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