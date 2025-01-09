Украина. Премьер лига09 января 2025, 04:59 | Обновлено 09 января 2025, 05:21
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Играют в защите. Какой клуб УПЛ получил больше всех ударов по своим воротам
Лидером антирейтинга стал Черноморец, по воротам которого нанесено 258 ударов
09 января 2025, 04:59 | Обновлено 09 января 2025, 05:21
55
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Стало известно, какой клуб получил больше всего ударов по своим воротам в текущем сезоне УПЛ.
Лидером антирейтинга по итогам первой части сезона УПЛ стал одесский Черноморец.
Соперники пробили по воротам одесской команды 258 раз.
Команды, получившие больше ударов по своим воротам
- 1. Черноморец Одесса – 258
- 2. Ингулец Петрово – 248
- 3. Левый Берег Киев – 231
- 4. Заря Луганск – 224
- 5. Верес Ровно – 219
Данные: Wyscout
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