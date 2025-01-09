Играют в защите. Какой клуб УПЛ получил больше всех ударов по своим воротам

Стало известно, какой клуб получил больше всего ударов по своим воротам в текущем сезоне УПЛ.

Лидером антирейтинга по итогам первой части сезона УПЛ стал одесский Черноморец.

Соперники пробили по воротам одесской команды 258 раз.

Команды, получившие больше ударов по своим воротам

1. Черноморец Одесса – 258

2. Ингулец Петрово – 248

3. Левый Берег Киев – 231

4. Заря Луганск – 224

5. Верес Ровно – 219

Данные: Wyscout