Он уйдет в Шахтер? Болельщики Ворсклы определили лучшего игрока клуба 2024

Полтавская «Ворскла» обнародовала итоги голосования болельщиков за лучшего игрока команды в 2024 году.

Победителем в голосовании стал 20-летний защитник полтавского клуба Илья Крупский.

В пятерку лучших также вошли Артем Челядин, Игорь Пердута, Павел Исенко и Ибрахим Кане.

Голосование началось в последний день 2024 и проходило на официальных страницах клуба в соцсетях. Клуб выразил благодарность болельщикам за активность.

Ожидается, что зимой Илья Крупский может перейти в другой клуб – Шахтер или Металлист 1925 – за 3 млн евро.