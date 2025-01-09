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  4. Он уйдет в Шахтер? Болельщики Ворсклы определили лучшего игрока клуба 2024
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 06:19 | Обновлено 09 января 2025, 06:42
215
0

Он уйдет в Шахтер? Болельщики Ворсклы определили лучшего игрока клуба 2024

20-летний защитник Илья Крупский стал победителем голосования

09 января 2025, 06:19 | Обновлено 09 января 2025, 06:42
215
0
Он уйдет в Шахтер? Болельщики Ворсклы определили лучшего игрока клуба 2024
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» обнародовала итоги голосования болельщиков за лучшего игрока команды в 2024 году.

Победителем в голосовании стал 20-летний защитник полтавского клуба Илья Крупский.

В пятерку лучших также вошли Артем Челядин, Игорь Пердута, Павел Исенко и Ибрахим Кане.

Голосование началось в последний день 2024 и проходило на официальных страницах клуба в соцсетях. Клуб выразил благодарность болельщикам за активность.

Ожидается, что зимой Илья Крупский может перейти в другой клуб – Шахтер или Металлист 1925 – за 3 млн евро.

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок Илья Крупский Артем Челядин Игорь Пердута Павел Исенко Ибрахим Кане
Николай Степанов Источник: ФК Ворскла
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