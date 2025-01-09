Манчестер Сити предложил 40 млн евро за вундеркинда Палмейраса
Пеп Гвардиола хочет, чтобы игрок в ближайшее время присоединился к команде
18-летний центральный защитник «Палмейраса» Витор Рейс может перейти в «Манчестер Сити».
По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже предложил за игрока 40 миллионов евро.
Романо также сообщил, что официальная делегация клуба уже прибыла в Бразилию, где начались переговоры с клубом и игроком.
Ранее Витором Рейсом интересовался «Брайтон», но их предложение было отклонено бразильским клубом.
Витор Рейс считается очень талантливым и перспективным игроком. Кроме «Манчестер Сити», защитником интересуются еще несколько клубов.
🔵🇧🇷 Manchester City mission for Vitor Reis, ongoing in Brazil. Even today and in the next hours/days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025
18 year old Brazilian centre back is key target after Brighton and more clubs had bids rejected…
…Man City are working on it strong, €40m package. Talks on. Deal on. 🔛👀 pic.twitter.com/Z2u0E1ZEeS
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