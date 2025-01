Манчестер Сити предложил 40 млн евро за вундеркинда Палмейраса

18-летний центральный защитник «Палмейраса» Витор Рейс может перейти в «Манчестер Сити».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже предложил за игрока 40 миллионов евро.

Романо также сообщил, что официальная делегация клуба уже прибыла в Бразилию, где начались переговоры с клубом и игроком.

Ранее Витором Рейсом интересовался «Брайтон», но их предложение было отклонено бразильским клубом.

Витор Рейс считается очень талантливым и перспективным игроком. Кроме «Манчестер Сити», защитником интересуются еще несколько клубов.

