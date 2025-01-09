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  4. Манчестер Сити предложил 40 млн евро за вундеркинда Палмейраса
Англия
09 января 2025, 05:13 |
99
0

Манчестер Сити предложил 40 млн евро за вундеркинда Палмейраса

Пеп Гвардиола хочет, чтобы игрок в ближайшее время присоединился к команде

09 января 2025, 05:13 |
99
0
Манчестер Сити предложил 40 млн евро за вундеркинда Палмейраса
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний центральный защитник «Палмейраса» Витор Рейс может перейти в «Манчестер Сити».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже предложил за игрока 40 миллионов евро.

Романо также сообщил, что официальная делегация клуба уже прибыла в Бразилию, где начались переговоры с клубом и игроком.

Ранее Витором Рейсом интересовался «Брайтон», но их предложение было отклонено бразильским клубом.

Витор Рейс считается очень талантливым и перспективным игроком. Кроме «Манчестер Сити», защитником интересуются еще несколько клубов.

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Олександр Сільченко Источник: X (Twitter)
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