«Молодцы, если честно». Бандура удивил признанием относительно Миная
Александр Бандура заявил, что в закарпатской команде нет задолжностей
Именитый украинский голкипер Александр Бандура откровенно рассказал о ситуации с финансами в «Минае». Александр заявил, что в закарпатском клубе нет задолженностей.
– Ваш предыдущий клуб Минай с вами полностью рассчитался?
– Они со всеми рассчитываются. Бывают заминки, но чисто «воспитательного» характера. Не больше. В этом плане Минай – молодцы, если честно.
Не знаю, что там будет сейчас. Похоже, что продают многих футболистов. Посмотрим. Я всегда говорил руководителям, что им нельзя упускать эту команду. В западном регионе должен быть профессиональный клуб.
Возможно, потому, что вылетели в Первую лигу, президенту как-то стало неинтересно это все. Опять же все идет от человека, который дает деньги. Нравится ему футбол или нет. А потом уже все другие факторы. Со всем тем условия для работы там были, деньги, хотя и небольшие, платились, – сказал Бандура.
Ранее Александр признался, что в «Диназе» футболисты вынуждены питаться мивиной из-за задержек по зарплате.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр считает, что Кличко смог бы сейчас победить
Чаба Санисло похвалил Артема