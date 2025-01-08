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  4. «Молодцы, если честно». Бандура удивил признанием относительно Миная
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 12:34 |
261
0

«Молодцы, если честно». Бандура удивил признанием относительно Миная

Александр Бандура заявил, что в закарпатской команде нет задолжностей

08 января 2025, 12:34 |
261
0
«Молодцы, если честно». Бандура удивил признанием относительно Миная
ФК Минай. Александр Бандура

Именитый украинский голкипер Александр Бандура откровенно рассказал о ситуации с финансами в «Минае». Александр заявил, что в закарпатском клубе нет задолженностей.

– Ваш предыдущий клуб Минай с вами полностью рассчитался?

– Они со всеми рассчитываются. Бывают заминки, но чисто «воспитательного» характера. Не больше. В этом плане Минай – молодцы, если честно.

Не знаю, что там будет сейчас. Похоже, что продают многих футболистов. Посмотрим. Я всегда говорил руководителям, что им нельзя упускать эту команду. В западном регионе должен быть профессиональный клуб.

Возможно, потому, что вылетели в Первую лигу, президенту как-то стало неинтересно это все. Опять же все идет от человека, который дает деньги. Нравится ему футбол или нет. А потом уже все другие факторы. Со всем тем условия для работы там были, деньги, хотя и небольшие, платились, – сказал Бандура.

Ранее Александр признался, что в «Диназе» футболисты вынуждены питаться мивиной из-за задержек по зарплате.

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Минай Александр Бандура Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу финансы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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