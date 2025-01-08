ПСЖ хочет арендовать воспитанника Барселоны, которого оценивают в €50 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским левым защитником каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер парижан Луис Энрике.

Отмечается, что клубу Лиги 1 интересен вариант с арендой игрока с опцией выкупа, чтобы сначала оценить его способности, а затем принять решение о его полноценном переходе.

В сезоне 2024/25 Алехандро Бальде провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на замену Алехандро Бальде «Барселона» может подписать Серхио Регилона.