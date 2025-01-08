ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с планами на зимнее сборы
Команда Виталия Пономарева проведет 7 контрольных матчей
Львовский «Рух» определилось с этапами подготовки ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги, которая станет для них последней в высшем дивизионе из-за объединения с «Карпатами».
По официальной информации, «Рух» уже 9 января начнет первую часть зимних сборов на клубной УТБ. В то время как вторую часть подготовки к весенней части сезона 2024/25 «желто-черные» проведут в Словении.
Львовяне отправятся в Словению 22 января и будут базироваться в городе Чатеж, что в 40 км от хорватского Загреба. Сейчас в «Рухе» запланировано 7 спаррингов с иностранными командами.
- 23 января – «Хартберг» (Австрия)
- 24 января – «Браво» (Словения)
- 26 января – «Копер» (Словения)
- 31 января/1 февраля – ГАК (Австрия)
- 2 февраля – «Штурм» (Австрия)
- 7 февраля – «Амштеттен» (Австрия)
- 12 февраля – «Триглав» (Словения)
Ранее стало известно, что уже в четверг, 9 января, большинство футболистов «Руха» узнают свое будущее во львовском клубе.
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