ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с планами на зимнее сборы

Львовский «Рух» определилось с этапами подготовки ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги, которая станет для них последней в высшем дивизионе из-за объединения с «Карпатами».

По официальной информации, «Рух» уже 9 января начнет первую часть зимних сборов на клубной УТБ. В то время как вторую часть подготовки к весенней части сезона 2024/25 «желто-черные» проведут в Словении.

Львовяне отправятся в Словению 22 января и будут базироваться в городе Чатеж, что в 40 км от хорватского Загреба. Сейчас в «Рухе» запланировано 7 спаррингов с иностранными командами.

23 января – «Хартберг» (Австрия)

24 января – «Браво» (Словения)

26 января – «Копер» (Словения)

31 января/1 февраля – ГАК (Австрия)

2 февраля – «Штурм» (Австрия)

7 февраля – «Амштеттен» (Австрия)

12 февраля – «Триглав» (Словения)

Ранее стало известно, что уже в четверг, 9 января, большинство футболистов «Руха» узнают свое будущее во львовском клубе.