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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 11:39 | Обновлено 08 января 2025, 12:37
504
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с планами на зимнее сборы

Команда Виталия Пономарева проведет 7 контрольных матчей

08 января 2025, 11:39 | Обновлено 08 января 2025, 12:37
504
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с планами на зимнее сборы
ФК Рух.

Львовский «Рух» определилось с этапами подготовки ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги, которая станет для них последней в высшем дивизионе из-за объединения с «Карпатами».

По официальной информации, «Рух» уже 9 января начнет первую часть зимних сборов на клубной УТБ. В то время как вторую часть подготовки к весенней части сезона 2024/25 «желто-черные» проведут в Словении.

Львовяне отправятся в Словению 22 января и будут базироваться в городе Чатеж, что в 40 км от хорватского Загреба. Сейчас в «Рухе» запланировано 7 спаррингов с иностранными командами.

  • 23 января – «Хартберг» (Австрия)
  • 24 января – «Браво» (Словения)
  • 26 января – «Копер» (Словения)
  • 31 января/1 февраля – ГАК (Австрия)
  • 2 февраля – «Штурм» (Австрия)
  • 7 февраля – «Амштеттен» (Австрия)
  • 12 февраля – «Триглав» (Словения)

Ранее стало известно, что уже в четверг, 9 января, большинство футболистов «Руха» узнают свое будущее во львовском клубе.

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Рух Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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