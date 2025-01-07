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  4. Лидер обороны Динамо оценил перспективы Слюбика в команде Шовковского
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 10:16 |
1117
0

Лидер обороны Динамо оценил перспективы Слюбика в команде Шовковского

Денис Попов рассказал о первой тренировке Богдана Слюбика в «Динамо»

07 января 2025, 10:16 |
1117
0
Лидер обороны Динамо оценил перспективы Слюбика в команде Шовковского
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Лидер обороны киевского «Динамо» Денис Попов откровенно рассказал об адаптации украинского защитника Богдана Слюбика, уехавшего на тренировочные сборы с киевским клубом.

– На сборы из «Динамо» приехал центральный защитник «Руха» Богдан Слюбик – можно сказать, твой конкурент по позиции. Как с ним работается?

– Как уже говорил, еще пока только одну тренировку провели вместе. Сегодня в основном бегали по кругу, поэтому пока ничего сказать не могу (улыбается), – заявил Попов.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» подпишет защитника национальной сборной Украины.

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Денис Попов Динамо Киев Богдан Слюбик Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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