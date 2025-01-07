Лидер обороны Динамо оценил перспективы Слюбика в команде Шовковского
Денис Попов рассказал о первой тренировке Богдана Слюбика в «Динамо»
Лидер обороны киевского «Динамо» Денис Попов откровенно рассказал об адаптации украинского защитника Богдана Слюбика, уехавшего на тренировочные сборы с киевским клубом.
– На сборы из «Динамо» приехал центральный защитник «Руха» Богдан Слюбик – можно сказать, твой конкурент по позиции. Как с ним работается?
– Как уже говорил, еще пока только одну тренировку провели вместе. Сегодня в основном бегали по кругу, поэтому пока ничего сказать не могу (улыбается), – заявил Попов.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» подпишет защитника национальной сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «Динамо» Денис Попов поделился эмоциями от старта подготовки
Фрэнку не понравилось то, что журналист назвал Тайсона бандюком