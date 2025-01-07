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  4. Известно, когда Ястремская начнет матч 1/8 финала турнира WTA 250 в Хобарте
WTA
07 января 2025, 10:54 |
491
0

Известно, когда Ястремская начнет матч 1/8 финала турнира WTA 250 в Хобарте

Даяна выйдет на корт против Энн Ли 8 января ориентировочно в 04:30 по Киеву

07 января 2025, 10:54 |
491
0
Известно, когда Ястремская начнет матч 1/8 финала турнира WTA 250 в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Во 2-м раунде украинка сыграет против 91-й ракетки мира Энн Ли из США. Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Джойнт – Линетт. Ориентировочное время старта – 04:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц. На старте соревнований Ястремская, которая получила первый номер посева, в трех сетах переиграла Кэти Волынец (США, WTA 33) со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

Эн стартовала из квалификации. В отборе она прошла Хлоэ Паке (Франция, WTA 123) [2:6, 6:3, 6:1] и Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 80) [6:1, 6:4]. А в 1-м раунде основы американка в двух партиях выиграла у Слован Стивенс (США, WTA 84) – 7:5, 6:1.

Победительница матча Ястремская – Ли в четвертьфинале сыграет либо против Марии Лурдес Карле (Аргентина, WTA 96), либо против Маккартни Кесслер (США, WTA 67).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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