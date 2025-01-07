Легенда Ливерпуля пристыдил Трента и Салаха, сравнив с ван Дейком

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер пристыдил Мохамеда Салаха и Трента Александера-Арнольда, которые не желают продолжать соглашения с «красными».

«Ван Дейк вышел из всей этой ситуации как капитан клуба, пользуясь моим большим уважением. То, как он вел себя, как он выступал на поле, как он руководил командой. Он не слишком вмешивается в это.

Вместо того, чтобы говорить о Тренте или Салахе, я хотел бы отдать должное ван Дейку. Он выглядел как настоящий государственный деятель, как справился с этим. Ему задавали вопросы, а он их возражал. Он здесь, чтобы выиграть чемпионат, он хочет сделать все возможное для Ливерпуля.

Скрещиваю пальцы, ван Дейк подпишет новый контракт. Остальные двое могли бы посмотреть на него и взять лист из его соглашения», – сказал Каррагер.

Действующие контракты всех трех футболистов завершаются в конце нынешнего сезона. Трент близок к переходу в мадридский «Реал», а Салаха активно зовут в ПСЖ.