Официальный транслятор турниров АТР Tennis TV, который также транслировал United Cup с 27 декабря по 5 января, предоставил лучшие хайлайты первой недели тенниса.

В подборку не попали поединки под эгидой WTA (помимо женских матчей на United Cup).

В первую неделю нового сезона мужчины разыграли трофеи на двух турнирах: АТР 250 в Брисбене и Гонконге. В Австралии чемпионом стал Иржи Легечка, а в Гонконге – Александр Мюллер.

ВИДЕО. Лучшие удары первой недели тенниса в 2025 году