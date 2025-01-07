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WTA
07 января 2025, 09:11 |
74
0

ВИДЕО. Лучшие удары первой недели тенниса в 2025 году

Tennis TV представил подборку лучших хайлатов

07 января 2025, 09:11 |
74
0
ВИДЕО. Лучшие удары первой недели тенниса в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный транслятор турниров АТР Tennis TV, который также транслировал United Cup с 27 декабря по 5 января, предоставил лучшие хайлайты первой недели тенниса.

В подборку не попали поединки под эгидой WTA (помимо женских матчей на United Cup).

В первую неделю нового сезона мужчины разыграли трофеи на двух турнирах: АТР 250 в Брисбене и Гонконге. В Австралии чемпионом стал Иржи Легечка, а в Гонконге – Александр Мюллер.

ВИДЕО. Лучшие удары первой недели тенниса в 2025 году

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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