В финале сыграл Нисикори. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Гонконге
Известный японский теннисист проиграл Александру Мюллеру в трех сетах
Бывший четвертый номер рейтинг АТР Кеи Нисикори (Япония, ATP 106) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире АТР 250 в Гонконге.
В финале 35-летний японец в трех сетах проиграл Александру Мюллеру (Франция, ATP 67) за 1 час и 44 минуты.
ATP 250 Гонконг. Хард. Финал
Кеи Нисикори (Япония) – Александр Мюллер (Франция) – 6:2, 1:6, 3:6
Это была первая встреча соперников. Нисикори провел первый финал на уровне АТР с 2019 года и 27-й в карьере.
Мюллер выиграл первый трофей в карьере на уровне АТР.
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