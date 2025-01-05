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  4. В финале сыграл Нисикори. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Гонконге
ATP
05 января 2025, 12:33 |
87
0

В финале сыграл Нисикори. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Гонконге

Известный японский теннисист проиграл Александру Мюллеру в трех сетах

05 января 2025, 12:33 |
87
0
В финале сыграл Нисикори. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Гонконге
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Бывший четвертый номер рейтинг АТР Кеи Нисикори (Япония, ATP 106) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире АТР 250 в Гонконге.

В финале 35-летний японец в трех сетах проиграл Александру Мюллеру (Франция, ATP 67) за 1 час и 44 минуты.

ATP 250 Гонконг. Хард. Финал

Кеи Нисикори (Япония) – Александр Мюллер (Франция) – 6:2, 1:6, 3:6

Это была первая встреча соперников. Нисикори провел первый финал на уровне АТР с 2019 года и 27-й в карьере.

Мюллер выиграл первый трофей в карьере на уровне АТР.

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Александр Мюллер Кеи Нисикори ATP Гонконг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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