  Известный японский теннист объявил о завершении профессиональной карьеры
01 мая 2026, 14:10 |
288
1

Известный японский теннист объявил о завершении профессиональной карьеры

Кеи Нисикори завершит карьеру в конце этого сезона

01 мая 2026, 14:10 |
288
Известный японский теннист объявил о завершении профессиональной карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Кеи Нисикори

Бывшая четвертая ракетка мира, известный японский теннисист Кеи Нисикори (ATP 464) объявил о завершении профессиональной карьеры в конце этого сезона.

«Сегодня у меня есть важное объявление. Я решил завершить профессиональную карьеру по окончании этого сезона.

С детства я был увлечен теннисом и шел к своей мечте – выступать на мировом уровне. Попасть в ATP Тур, играть на высшем уровне и удерживаться в топ-10 – я искренне горжусь этим. Атмосфера переполненных арен, которую я ощущал и в победах, и в поражениях, для меня бесценна.

Были сложные периоды, когда травмы не позволяли играть так, как хотелось, и я испытывал разочарование и большую тревогу. Любовь к теннису и вера в то, что я могу стать сильнее, всегда возвращали меня на корт. Я чувствую, что весь этот путь сделал меня тем, кто я есть сегодня.

Я искренне благодарен своей семье и всем, кто поддерживал меня на протяжении карьеры. Честно говоря, я бы хотел продолжать играть, но, оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что отдал этому спорту всего себя. Я счастлив, что прошел этот путь.

Я буду дорожить каждым оставшимся матчем и сражаться до самого конца», – написал Нисикори в социальных сетях.

В активе 36-летнего теннисиста – 12 титулов ATP, в том числе два в своей стране – в Японии (Токио) в 2012 и 2014 годах. На счету Нисикори – 451 победа в Туре. Он также четыре раза участвовал в Nitto ATP Finals (2014–2016, 2018), дважды доходя до полуфинала (2014 и 2016).

Нисикори провел лучший сезон в своей карьере в 2014 году, когда выиграл четыре титула и зафиксировал результат 54 победы против 14 поражений.

В сезоне-2014 он дошел до финала US Open, где преподнес сюрприз, победив в полуфинале лидера мирового рейтинга, на тот момент, Новака Джоковича. Он также дошел до этой стадии на турнире ATP 1000 в Майами, где в четвертьфинале обыграл Роджера Федерера.

Нынешний 464-й номер рейтинга ATP является одним из лучших игроков в решающих сетах в истории, выиграв 72,4% из них на турнирах. Только Бьорн Борг (73,4%) и Джон Макинрой (72,8%) показали лучшие результаты.

Кеи Нисикори lifestyle
Алина Грушко Источник: ATP Tour
Нісіока хороший гравець
