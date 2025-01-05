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Торино
05.01.2025 19:00 – FT 0 : 0
Парма
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Италия
05 января 2025, 22:34 | Обновлено 05 января 2025, 23:55
38
1

Ничейный тур Серии A. Миром разошлись Лечче и Дженоа, Торино и Парма

В 19-м туре Серии A Монца потерпела поражение от Кальяри

05 января 2025, 22:34 | Обновлено 05 января 2025, 23:55
38
1
Ничейный тур Серии A. Миром разошлись Лечче и Дженоа, Торино и Парма
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 января состоялись матчи 19-го тура итальянской Серии A.

Игровой день получился малорезультативным. Миром разошлись Лечче и Дженоа (0:0), Торино и Парма (0:0).

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский продолжает восстановление после травмы.

Монца потерпела домашнее поражение от Кальяри (1:2).

Серия A. 19-й тур, 5 января

Монца – Кальяри – 1:2

Голы: Капрари, 6 (пен) – Дзортеа, 22, Пикколи, 56

Лечче – Дженоа – 0:0

Торино – Парма – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
Так, 0-0 - два матчі. Але ж, наскільки цікаві, навіть, не дивлячись на результат. 0-0 теж буває цікавим і не говорить, що гра нудна. Класні матчі!
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