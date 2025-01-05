Италия05 января 2025, 22:34 | Обновлено 05 января 2025, 23:55
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Ничейный тур Серии A. Миром разошлись Лечче и Дженоа, Торино и Парма
В 19-м туре Серии A Монца потерпела поражение от Кальяри
05 января 2025, 22:34 | Обновлено 05 января 2025, 23:55
38
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Вечером 5 января состоялись матчи 19-го тура итальянской Серии A.
Игровой день получился малорезультативным. Миром разошлись Лечче и Дженоа (0:0), Торино и Парма (0:0).
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский продолжает восстановление после травмы.
Монца потерпела домашнее поражение от Кальяри (1:2).
Серия A. 19-й тур, 5 января
Монца – Кальяри – 1:2
Голы: Капрари, 6 (пен) – Дзортеа, 22, Пикколи, 56
Лечче – Дженоа – 0:0
Торино – Парма – 0:0
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Так, 0-0 - два матчі. Але ж, наскільки цікаві, навіть, не дивлячись на результат. 0-0 теж буває цікавим і не говорить, що гра нудна. Класні матчі!
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