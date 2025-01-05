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  4. ВИДЕО. Как он не забил? Фейл Магуайра на последней минуте игры с Ливерпулем
Англия
05 января 2025, 20:59 | Обновлено 05 января 2025, 21:00
1809
5

ВИДЕО. Как он не забил? Фейл Магуайра на последней минуте игры с Ливерпулем

Центральный защитник Ман Юнайтед мог вырвать победу, хотя, возможно, был бы офсайд

05 января 2025, 20:59 | Обновлено 05 января 2025, 21:00
1809
5
ВИДЕО. Как он не забил? Фейл Магуайра на последней минуте игры с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:2.

На последних минутах встречи центральный защитник Гарри Магуайр мог вырвать победу для красных дьяволов.

Центрбек получил мяч в штрафной площади от Джошуа Зиркзе и с отличной позиции пробил выше ворот соперников. Правда, вполне возможно, что в момент передачи на фланг на Зиркзе мог быть офсайд.

ВИДЕО. Как он не забил? Фейл Магуайра на последней минуте игры с Ливерпулем

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Гарри Магуайр Джошуа Зиркзе видео Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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saltim
Пас откровенно хреновый был, мяч скакал . Там не каждый нападающий попал бы, что уж про защитника говорить. Магу только похвалить надо что и в нападении и в защите успевает. И всегда играет на всю катушку на сто процентов
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+2
DaVinci
Ну команди видали прогнозовано крутий матч)
Ну і результат закономірний)
Цікаво чи буде нова дуель тренерів в АПЛ?)
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0
Donchanin
После такого корявого паса даже мяч направить в сторону ворот было сложно. Не то что забить
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0
Gargantua81
да ну как... деревянный, оловянный, стеклянный
80 млн или сколько там за него заплатили
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0
cooperchack
лалалалалалала-лалала-ЛАЛА
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-1
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