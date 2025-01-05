ВИДЕО. Как он не забил? Фейл Магуайра на последней минуте игры с Ливерпулем
Центральный защитник Ман Юнайтед мог вырвать победу, хотя, возможно, был бы офсайд
5 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.
Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:2.
На последних минутах встречи центральный защитник Гарри Магуайр мог вырвать победу для красных дьяволов.
Центрбек получил мяч в штрафной площади от Джошуа Зиркзе и с отличной позиции пробил выше ворот соперников. Правда, вполне возможно, что в момент передачи на фланг на Зиркзе мог быть офсайд.
ВИДЕО. Как он не забил? Фейл Магуайра на последней минуте игры с Ливерпулем
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