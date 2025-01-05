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  4. МИКИТИН: «Ждем большей активности от грандов УПЛ на трансферном рынке»
Украина. Премьер лига
05 января 2025, 19:39 |
379
0

МИКИТИН: «Ждем большей активности от грандов УПЛ на трансферном рынке»

От неудач клубов в Европе – страдает и сборная

05 января 2025, 19:39 |
379
0
МИКИТИН: «Ждем большей активности от грандов УПЛ на трансферном рынке»
Владимир Микитин

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от подготовки отечественных футбольных грандов – «Шахтера» и «Динамо» к заключительным поединкам группового раунда еврокубков:

– Если откровенно, то был убежден, что «горняки» и динамовцы будут более активны на трансферном рынке. Были надежды, что еще до отъезда на сбор в Турцию, они подпишут нескольких опытных исполнителей, а не будут просматривать молодежь. Возможно, не форсируют событий в селекционной работе потому, что им уже ничего не светит в еврокубках? Это вопрос к клубным менеджерам. Как по мне, то, что наши гранды часто разочаровывают на всех «фронтах» влияет и на игру сборной. Потому что когда лидеры «Шахтера» и «Динамо» приезжают в расположение главной команды страны, то им не хватает уверенности в своих силах, а это влияет на результат. Поэтому чем сильнее будут отечественные клубы, тем лучше будет играть сборная. Вот почему следует прилагать усилия, чтобы не только прогрессировала наша молодежь, но и приглашать в Украину выступать сборников других стран. От этого только возрастет уровень чемпионата УПЛ.

Что касается спарринг-партнеров «Шахтера» и «Динамо» на сборе в Турции, то я не думаю, что они подбирались под стиль будущих соперников в еврокубках в конце января. На этом этапе главное заложить прочный фундамент общефизической подготовки.

Ранее мы сообщали, что известный тренер Юрий Вирт назвал трех тренеров, которые могут заменить Сергея Реброва в сборной Украины.

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Источник: на зимний сбор Динамо приедет легионер из Грузии
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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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