Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирт назвал трех тренеров, которые могут заменить Реброва в сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 03:07 | Обновлено 04 января 2025, 03:09
111
0

Вирт назвал трех тренеров, которые могут заменить Реброва в сборной Украины

По мнению коуча, это Юрий Вернидуб, Роман Григорчук и Александр Шовковский

04 января 2025, 03:07 | Обновлено 04 января 2025, 03:09
111
0
Вирт назвал трех тренеров, которые могут заменить Реброва в сборной Украины
ТаТоТаке. Юрий Вирт

Главный тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт назвал специалистов, которые могли бы заменить Сергея Реброва на сборную Украины.

По его мнению, такими специалистами Юрий Вернидуб (Кривбасс), Роман Григорчук (ЛНЗ) и Александр Шовковский (Динамо).

Юрий Вирт: «Юрий Вернидуб – мотиватор, это его сильная сторона. Если возглавит Григорчук, мне кажется, что агрессивный футбол был бы точно.

Шовковский всюду находит баланс. Агрессивный футбол, в который играет Динамо, мне нравится. Это напоминает футбол времен Валерия Лобановского в конце 90-х».

По теме:
«Вынести Довбика с поля». Вирт объяснил свои слова о форварде Ромы
Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Юрий Вирт сборная Украины по футболу Сергей Ребров ТаТоТаке Юрий Вернидуб Роман Григорчук Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Спасибо». Винисиус лаконично отреагировал на скандальное удаление
Футбол | 04 января 2025, 01:23 0
«Спасибо». Винисиус лаконично отреагировал на скандальное удаление
«Спасибо». Винисиус лаконично отреагировал на скандальное удаление

Бразилец обратился к своим партнерам по команде

Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Бокс | 03 января 2025, 08:55 23
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»

Мартин Баколе утверждает, что нокаутировал украинского боксера в спарринге

Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат
Футбол | 03.01.2025, 18:49
Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат
Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Футбол | 03.01.2025, 16:21
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 03.01.2025, 07:54
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2025, 10:15 4
Хоккей
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 4
Футбол
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
03.01.2025, 00:45 3
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
02.01.2025, 10:49 3
Футбол
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
02.01.2025, 06:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем