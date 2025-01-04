Вирт назвал трех тренеров, которые могут заменить Реброва в сборной Украины
По мнению коуча, это Юрий Вернидуб, Роман Григорчук и Александр Шовковский
Главный тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт назвал специалистов, которые могли бы заменить Сергея Реброва на сборную Украины.
По его мнению, такими специалистами Юрий Вернидуб (Кривбасс), Роман Григорчук (ЛНЗ) и Александр Шовковский (Динамо).
Юрий Вирт: «Юрий Вернидуб – мотиватор, это его сильная сторона. Если возглавит Григорчук, мне кажется, что агрессивный футбол был бы точно.
Шовковский всюду находит баланс. Агрессивный футбол, в который играет Динамо, мне нравится. Это напоминает футбол времен Валерия Лобановского в конце 90-х».
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