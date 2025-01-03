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  4. «Вынести Довбика с поля». Вирт объяснил свои слова о форварде Ромы
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 21:46 |
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«Вынести Довбика с поля». Вирт объяснил свои слова о форварде Ромы

Несколько лет назад Юрий не сдержал эмоций после игры УПЛ

03 января 2025, 21:46 |
1250
0
«Вынести Довбика с поля». Вирт объяснил свои слова о форварде Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший главный тренер «Вереса» Юрий Вирт объяснил свои скандальные высказывания в адрес форварда национальной команды Артема Довбика. Несколько сезонов назад «Верес» уступил СК Днепр-1, за который тогда выступал Артем (0:2).

После матча Вирт жестко обратился к своим подопечным, заявив, что они должны сделать так, чтобы Артема «вынесли с поля» из-за травмы. Этот спич попал в одну из серии сериала о «Вересе», что вызвало большой резонанс.

«Я не знал, что этот эпизод войдет в финальную вырезку. Я не мониторил – смотрел только тогда, когда серия выходила. Мы должны вести борьбу, может не правильно подобрал слова, но ведь надо было играть более жестко.

Я сам звонил по телефону Артему и пообщался с Артемом после того эпизода. Он говорил: «Да, Николаевич, не берите себе в голову – это люди себе там накручивают». Футбольные люди все прекрасно понимают. КГК даже не рассматривало эту ситуацию, потому что эти слова уже были сказаны после игры», – признался Вирт.

Сейчас Артем Довбик выступает в составе римской «Ромы» в итальянской Серии А, а Юрий Вирт возглавляет тернопольскую «Ниву», играющую в Первой Лиге Украины.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик имел личный разговор с Клаудио Раньери перед римским дерби в Серии А.

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Юрий Вирт Артем Довбик Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Днепр-1 - Верес
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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