«Вынести Довбика с поля». Вирт объяснил свои слова о форварде Ромы

Бывший главный тренер «Вереса» Юрий Вирт объяснил свои скандальные высказывания в адрес форварда национальной команды Артема Довбика. Несколько сезонов назад «Верес» уступил СК Днепр-1, за который тогда выступал Артем (0:2).

После матча Вирт жестко обратился к своим подопечным, заявив, что они должны сделать так, чтобы Артема «вынесли с поля» из-за травмы. Этот спич попал в одну из серии сериала о «Вересе», что вызвало большой резонанс.

«Я не знал, что этот эпизод войдет в финальную вырезку. Я не мониторил – смотрел только тогда, когда серия выходила. Мы должны вести борьбу, может не правильно подобрал слова, но ведь надо было играть более жестко.

Я сам звонил по телефону Артему и пообщался с Артемом после того эпизода. Он говорил: «Да, Николаевич, не берите себе в голову – это люди себе там накручивают». Футбольные люди все прекрасно понимают. КГК даже не рассматривало эту ситуацию, потому что эти слова уже были сказаны после игры», – признался Вирт.

Сейчас Артем Довбик выступает в составе римской «Ромы» в итальянской Серии А, а Юрий Вирт возглавляет тернопольскую «Ниву», играющую в Первой Лиге Украины.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик имел личный разговор с Клаудио Раньери перед римским дерби в Серии А.