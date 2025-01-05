«Разочарован». Фанаты отреагировали на ничью Ливерпуля с Манчестер Юнайтед

5 января, в матче 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2.

«Манчестер Юнайтед» открыл счет на 52-й минуте голом Лисандро Мартинеса, но «Ливерпуль» уже на 59-й минуте сравнял счет благодаря голу Коди Гакпо. Затем, после пенальти за игру рукой Маттейса Де Лигта, Салах на 70-й минуте вывел «Ливерпуль» вперед. На 80-й минуте Амад Диалло сравнял счет после передачи Гарначо, и игра завершилась ничьей 2:2.

После игры фанаты «Ливерпуля» недовольны результатом, так как команда не смогла победить, несмотря на хорошие моменты. Прошлая игра с «МЮ» закончилась со счетом 3:0 в пользу «Ливерпуля».

Ayushh: «Посадите Трента на скамейку запасных, пока не будет заключен его контракт. Я больше не могу терпеть такие игры».

Farid Khan: «Манчестер Юнайтед» заплатил судьям!».

Kijana Ya Atwoli: «Не можете победить «Манчестер Юнайтед», а хотите выиграть эту лигу? Ни за что».

Mali: «Это, без сомнения, одна из самых захватывающих игр для нейтральных зрителей, но для нас одна из худших. Мне кажется, что все пошло не так с самого начала, и некоторые игроки вообще не в игре, как, например, Трент. Наш капитан был разочарован, когда ожидал лучшего. В целом, нам нужно ускориться, потому что у нас есть четыре трофея, за которые нужно бороться, и каждая игра с этого момента до конца сезона - это финал для нас. Мы должны проявить срочность и желание. Мы хотим, чтобы этот сезон стал нашим, и я знаю, что игроки работают круглосуточно, чтобы мы гордились ими. Мы двигаемся вперед».

Vikash Singh: «Разочарован, абсолютно разочарован».

Болельщики «Манчестер Юнайтед» довольны ничьей, так как команда вела серию из четырех поражений, а ничья с лидером таблицы - это хороший результат.

Rob Lindsey: «Намного лучше, приятно видеть, что игроки стараются что-то изменить».

Amer Hamzah: «Ливерпуль» не ожидал этого, они думали, что счет будет 3-0. Какая безумная игра от парней. Это «Юнайтед», мы знаем!».

Dr Sidharth Unnithan: «Наша команда сыграла, как команда. Если бы вы спросили, кто хотел победу больше, это был «Манчестер Юнайтед». У нас было больше шансов. Это был первый раз, когда у Аморима была целая неделя для тренировок. Я уверен, что мы будем становиться лучше».

Sur3shot: «Честно говоря, это лучшая игра, которую я видел за последние годы. Вот что мы хотим видеть каждую неделю».

Javeria.: «Юнайтед» проявил солидную стойкость, но с учетом упущенных возможностей игра могла быть и лучше».