Элина СВИТОЛИНА: «Цели на 2025 год? Поставить здоровье на первое место»

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) назвала цели на 2025 год:

«Мои цели на 2025 год – поставить здоровье на первое место. За последние пару лет у меня были некоторые трудности, но даже несмотря на это, мне удалось закончить два сезона подряд в топ-30. Но я всегда хочу стремиться к еще более высоким показателям.

Возвращение в топ-10 – это большая цель для меня, и я делаю все возможное, чтобы подготовить свое тело и разум к предстоящим испытаниям. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы подготовить свое тело к этому, а затем быть готовой к некоторым шансам вернуться на вершину».

Свитолина уже прибыла в Мельбурн, где выступит на Australian Open 2025. Это будет ее первый турнир в новом сезоне.