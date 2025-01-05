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WTA
05 января 2025, 22:45 | Обновлено 05 января 2025, 23:08
202
0

Элина СВИТОЛИНА: «Цели на 2025 год? Поставить здоровье на первое место»

Украинская теннисистка делает все возможное, чтобы вернуться в топ-10

05 января 2025, 22:45 | Обновлено 05 января 2025, 23:08
202
0
Элина СВИТОЛИНА: «Цели на 2025 год? Поставить здоровье на первое место»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) назвала цели на 2025 год:

«Мои цели на 2025 год – поставить здоровье на первое место. За последние пару лет у меня были некоторые трудности, но даже несмотря на это, мне удалось закончить два сезона подряд в топ-30. Но я всегда хочу стремиться к еще более высоким показателям.

Возвращение в топ-10 – это большая цель для меня, и я делаю все возможное, чтобы подготовить свое тело и разум к предстоящим испытаниям. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы подготовить свое тело к этому, а затем быть готовой к некоторым шансам вернуться на вершину».

Свитолина уже прибыла в Мельбурн, где выступит на Australian Open 2025. Это будет ее первый турнир в новом сезоне.

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Элина Свитолина
Даниил Агарков Источник: Sports Illustrated
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