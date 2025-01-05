Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Свитолина в красном платье зажгла в рекламе ювелирных изделий
Другие новости
05 января 2025, 20:06 | Обновлено 05 января 2025, 20:32
967
0

ВИДЕО. Свитолина в красном платье зажгла в рекламе ювелирных изделий

Элина стала амбассадором компании SOLO for Diamonds

05 января 2025, 20:06 | Обновлено 05 января 2025, 20:32
967
0
ВИДЕО. Свитолина в красном платье зажгла в рекламе ювелирных изделий
SOLO for Diamonds. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) стала амбассадором бренда SOLO for Diamonds.

Эта компания специализируется на изготовлении ювелирных изделий. В рекламном видео украинка снялась в красном платье и со множеством украшений.

«Я уже слышала о бренде, который выращивает алмазы в Украине и делает из них украшения. Это было для меня чем-то особенным, так как я увидела инновации и осознанный подход. Поэтому, когда SOLO for Diamonds обратились ко мне, я поняла, что это идеальное совпадение, и я почувствовала связь с их философией.

Их внимание к устойчивости, этической практике и демонстрации украинского совершенства глубоко отозвалось во мне. Как человек, представляющий Украину на мировой арене, я горжусь тем, что поддерживаю бренды, которые подчеркивают инновации и мастерство нашей страны.

Одним из аспектов, который действительно меня впечатлил, был их фокус на украинских выращенных в лаборатории бриллиантах. Эти украинские выращенные в лаборатории бриллианты представляют собой современный и этичный подход к роскоши – что-то, что кажется невероятно актуальным и прогрессивным.

Идея переосмысления роскоши в соответствии с осознанным выбором и устойчивостью идеально соответствует моим личным убеждениям. Партнерство с SOLO for Diamonds дает мне возможность выступать за отрасль, которая уважает и людей, и планету, одновременно прославляя красоту и индивидуальность.

Что делает это партнерство таким особенным, так это общая приверженность представлению Украины. Для SOLO for Diamonds и для меня это больше, чем просто быть украинцем — это демонстрация инноваций, стойкости и красоты, которые определяют нашу страну.

Вместе мы стремимся вдохновлять других видеть возможности осознанного выбора и праздновать более глубокую связь с роскошью и наследием. Партнерство с ними было естественным, поскольку их ценности совпадают с моим собственным стремлением делать позитивный, осмысленный выбор как на корте, так и за его пределами».

Свитолина уже прибыла в Мельбурн, где выступит на Australian Open 2025. Это будет ее первый турнир в новом сезоне.

ВИДЕО. Свитолина в красном платье зажгла в рекламе ювелирных изделий

По теме:
ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн и уже тренируется на кортах Aus Open
ФОТО. Звездный футболист Баварии женится. Девушка – топ-красавица
ФОТО. Жена Зубкова впечатлила новыми снимками. Почти оголила груди
видео Элина Свитолина lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 05 января 2025, 17:22 15
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 января в 18:30 по Киеву

7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 05 января 2025, 01:31 0
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею

Финляндия сыграет матч за золото

Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Футбол | 04.01.2025, 21:09
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Australian Open 2025. Призовые по раундам
Теннис | 05.01.2025, 19:13
Australian Open 2025. Призовые по раундам
Australian Open 2025. Призовые по раундам
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Бокс | 05.01.2025, 07:51
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
03.01.2025, 16:10 1
Бокс
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 4
Бокс
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
04.01.2025, 01:47 4
Футбол
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
04.01.2025, 07:58 8
Бокс
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
03.01.2025, 16:21
Футбол
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
04.01.2025, 10:08 12
Футбол
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50 1
Футбол
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
04.01.2025, 00:01 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем