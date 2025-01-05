ВИДЕО. Свитолина в красном платье зажгла в рекламе ювелирных изделий

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) стала амбассадором бренда SOLO for Diamonds.

Эта компания специализируется на изготовлении ювелирных изделий. В рекламном видео украинка снялась в красном платье и со множеством украшений.

«Я уже слышала о бренде, который выращивает алмазы в Украине и делает из них украшения. Это было для меня чем-то особенным, так как я увидела инновации и осознанный подход. Поэтому, когда SOLO for Diamonds обратились ко мне, я поняла, что это идеальное совпадение, и я почувствовала связь с их философией.

Их внимание к устойчивости, этической практике и демонстрации украинского совершенства глубоко отозвалось во мне. Как человек, представляющий Украину на мировой арене, я горжусь тем, что поддерживаю бренды, которые подчеркивают инновации и мастерство нашей страны.

Одним из аспектов, который действительно меня впечатлил, был их фокус на украинских выращенных в лаборатории бриллиантах. Эти украинские выращенные в лаборатории бриллианты представляют собой современный и этичный подход к роскоши – что-то, что кажется невероятно актуальным и прогрессивным.

Идея переосмысления роскоши в соответствии с осознанным выбором и устойчивостью идеально соответствует моим личным убеждениям. Партнерство с SOLO for Diamonds дает мне возможность выступать за отрасль, которая уважает и людей, и планету, одновременно прославляя красоту и индивидуальность.

Что делает это партнерство таким особенным, так это общая приверженность представлению Украины. Для SOLO for Diamonds и для меня это больше, чем просто быть украинцем — это демонстрация инноваций, стойкости и красоты, которые определяют нашу страну.

Вместе мы стремимся вдохновлять других видеть возможности осознанного выбора и праздновать более глубокую связь с роскошью и наследием. Партнерство с ними было естественным, поскольку их ценности совпадают с моим собственным стремлением делать позитивный, осмысленный выбор как на корте, так и за его пределами».

Свитолина уже прибыла в Мельбурн, где выступит на Australian Open 2025. Это будет ее первый турнир в новом сезоне.

ВИДЕО. Свитолина в красном платье зажгла в рекламе ювелирных изделий