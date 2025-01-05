«Ужасный игрок». Реакция фанов на возможное продление контракта Миколенко
Эвертон начал переговоры с Виталием Миколенком о продлении контракта
Английский клуб «Эвертон» начал переговоры с украинским левым защитником Виталием Миколенко о продлении контракта.
25-летний Миколенко перешел в «Эвертон» в январе 2022 года из киевского «Динамо». Виталий провел 103 матча за «ирисок», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Текущий контракт футболиста с клубом действует до июня 2026 года, а его рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Возможное продление контракта с Миколенко вызвало странную реакцию у фанатов. Одни расстроены его игрой и не хотят его видеть в команде, другие рады, что он останется как можно больше в команде.
LionFleet: «Здорово видеть, что «Эвертон» ведет переговоры о продлении контракта с Виталием Миколенком! Его выступления были стабильными, и закрепление его будущего в клубе укрепит оборону. Будем надеяться на быстрое и положительное завершение этих переговоров. Захватывающее время для украинских болельщиков и фанатов «Эвертона».
Samuel Of Arsenal: «Ему стоит перейти в лучший клуб».
Alani: «Виталий Миколенко – большой талант».
Sufi: «Он талантливый игрок..почему он остается в таком маленьком клубе, как «Эвертон?».
Nextgemballer: «Кому на самом деле нравится его стиль игры?».
Emmanuel: «Зачем «Эвертону» Миколенко... Игрокам такого калибра сложно там блеснуть».
NK Kwaning: «Один из универсальных игроков в лиге».
FAISAL ABBAS: «Он должен перейти в более крупную команду с потенциалом».
LloydTiny: «Худший левый защитник, которого мы имели за десятилетия. Нужно с ним расстаться».
Keano: «Парень пугается, как только пересекает центральную линию. Ужасно подает. Слабый и без ассистов, потому что не умеет атаковать. Спасибо, Кевин Телвелл (спортивный директор «Эвертона»). Хорошую работу делаешь».
Blueboy: «Если это тот уровень, который нам нужно было сохранить, то добро пожаловать на скользкий склон вниз по лигам».
Harry jones: «Я искренне считаю, что он мог бы лучше сыграть на позиции левого защитника».
Joe Jones: «Даже не стандарт Премьер-лиги. Ужасный игрок».
Kev O'Brien: «Разве им недостаточно пришлось пережить?».
Gogo: «Худший левый защитник в лиге».
The Welb: «Хороший парень, но недостаточно хорош».
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