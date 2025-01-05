«Ужасный игрок». Реакция фанов на возможное продление контракта Миколенко

Английский клуб «Эвертон» начал переговоры с украинским левым защитником Виталием Миколенко о продлении контракта.

25-летний Миколенко перешел в «Эвертон» в январе 2022 года из киевского «Динамо». Виталий провел 103 матча за «ирисок», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Текущий контракт футболиста с клубом действует до июня 2026 года, а его рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Возможное продление контракта с Миколенко вызвало странную реакцию у фанатов. Одни расстроены его игрой и не хотят его видеть в команде, другие рады, что он останется как можно больше в команде.

LionFleet: «Здорово видеть, что «Эвертон» ведет переговоры о продлении контракта с Виталием Миколенком! Его выступления были стабильными, и закрепление его будущего в клубе укрепит оборону. Будем надеяться на быстрое и положительное завершение этих переговоров. Захватывающее время для украинских болельщиков и фанатов «Эвертона».

Samuel Of Arsenal: «Ему стоит перейти в лучший клуб».

Alani: «Виталий Миколенко – большой талант».

Sufi: «Он талантливый игрок..почему он остается в таком маленьком клубе, как «Эвертон?».

Nextgemballer: «Кому на самом деле нравится его стиль игры?».

Emmanuel: «Зачем «Эвертону» Миколенко... Игрокам такого калибра сложно там блеснуть».

NK Kwaning: «Один из универсальных игроков в лиге».

FAISAL ABBAS: «Он должен перейти в более крупную команду с потенциалом».

LloydTiny: «Худший левый защитник, которого мы имели за десятилетия. Нужно с ним расстаться».

Keano: «Парень пугается, как только пересекает центральную линию. Ужасно подает. Слабый и без ассистов, потому что не умеет атаковать. Спасибо, Кевин Телвелл (спортивный директор «Эвертона»). Хорошую работу делаешь».

Blueboy: «Если это тот уровень, который нам нужно было сохранить, то добро пожаловать на скользкий склон вниз по лигам».

Harry jones: «Я искренне считаю, что он мог бы лучше сыграть на позиции левого защитника».

Joe Jones: «Даже не стандарт Премьер-лиги. Ужасный игрок».

Kev O'Brien: «Разве им недостаточно пришлось пережить?».

Gogo: «Худший левый защитник в лиге».

The Welb: «Хороший парень, но недостаточно хорош».