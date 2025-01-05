Come to Besiktas. Экс-коуч Шахтера в шорт-листе у турецкого гранда

Недавно уволенный с поста главного тренера «Милана» португальский специалист Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.

Услугами Фонсеки интересуется руководство «Бешикташа», которое после увольнения нидерландца Джованни ван Бронкхорста подыскивает команде нового наставника.

Фонсека входит в шорт-лист специалистов, которых рассматривают стамбульцы, однако португалец не находится вверху списка. Фаворитом, как сообщает журналист Фират Гюнайер, является хорват Славен Билич.

Помимо Билича и Фонсеки турки также присматриваются к румыну Развану Луческу, хорвату Нико Ковачу, итальянцу Винченцо Монтелле и немцу Рогеру Шмидту.

В настоящий момент «Бешикташ» занимает лишь шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая на 20 пунктов от лидирующего «Галатасарая».