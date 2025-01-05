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Турция
05 января 2025, 21:41 | Обновлено 05 января 2025, 21:43
310
0

Come to Besiktas. Экс-коуч Шахтера в шорт-листе у турецкого гранда

Паулу Фонсека вскоре может вернуться к активной деятельности

05 января 2025, 21:41 | Обновлено 05 января 2025, 21:43
310
0
Come to Besiktas. Экс-коуч Шахтера в шорт-листе у турецкого гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Недавно уволенный с поста главного тренера «Милана» португальский специалист Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.

Услугами Фонсеки интересуется руководство «Бешикташа», которое после увольнения нидерландца Джованни ван Бронкхорста подыскивает команде нового наставника.

Фонсека входит в шорт-лист специалистов, которых рассматривают стамбульцы, однако португалец не находится вверху списка. Фаворитом, как сообщает журналист Фират Гюнайер, является хорват Славен Билич.

Помимо Билича и Фонсеки турки также присматриваются к румыну Развану Луческу, хорвату Нико Ковачу, итальянцу Винченцо Монтелле и немцу Рогеру Шмидту.

В настоящий момент «Бешикташ» занимает лишь шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая на 20 пунктов от лидирующего «Галатасарая».

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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