Come to Besiktas. Экс-коуч Шахтера в шорт-листе у турецкого гранда
Паулу Фонсека вскоре может вернуться к активной деятельности
Недавно уволенный с поста главного тренера «Милана» португальский специалист Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», вскоре может перебраться в турецкую Суперлигу.
Услугами Фонсеки интересуется руководство «Бешикташа», которое после увольнения нидерландца Джованни ван Бронкхорста подыскивает команде нового наставника.
Фонсека входит в шорт-лист специалистов, которых рассматривают стамбульцы, однако португалец не находится вверху списка. Фаворитом, как сообщает журналист Фират Гюнайер, является хорват Славен Билич.
Помимо Билича и Фонсеки турки также присматриваются к румыну Развану Луческу, хорвату Нико Ковачу, итальянцу Винченцо Монтелле и немцу Рогеру Шмидту.
В настоящий момент «Бешикташ» занимает лишь шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая на 20 пунктов от лидирующего «Галатасарая».
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