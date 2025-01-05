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Англия
05 января 2025, 22:54 | Обновлено 05 января 2025, 23:07
343
0

«Все могло быть намного хуже». Ван Дейк – о ничьей с Манчестер Юнайтед

Капитан «мерсисайдцев» высказался о матче 20-го тура АПЛ

05 января 2025, 22:54 | Обновлено 05 января 2025, 23:07
343
0
«Все могло быть намного хуже». Ван Дейк – о ничьей с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

В воскресенье, 5 января, в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги, состоялся матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). После игры капитан и центрбек «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью:

«Все могло быть намного хуже, если говорить абсолютно честно. У них был момент, после которого могло быть хуже. Я точно разочарован тем, что мы потеряли очки дома, но это то, что есть, и мы должны двигаться дальше, и мы это сделаем.

Недооценка «Манчестер Юнайтед»? Это все СМИ. Это не имеет к нам ничего общего. Мы подготовились к очень тяжелой игре, которую мы видели сегодня. Мы ничего об этом не думали.

Мы смотрим на следующую игру, мы не смотрим в турнирную таблицу».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал этот матч.

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Іван Распутін Источник: ФК Ливерпуль
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