«Все могло быть намного хуже». Ван Дейк – о ничьей с Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 5 января, в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги, состоялся матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). После игры капитан и центрбек «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью:

«Все могло быть намного хуже, если говорить абсолютно честно. У них был момент, после которого могло быть хуже. Я точно разочарован тем, что мы потеряли очки дома, но это то, что есть, и мы должны двигаться дальше, и мы это сделаем.

Недооценка «Манчестер Юнайтед»? Это все СМИ. Это не имеет к нам ничего общего. Мы подготовились к очень тяжелой игре, которую мы видели сегодня. Мы ничего об этом не думали.

Мы смотрим на следующую игру, мы не смотрим в турнирную таблицу».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал этот матч.