«Все могло быть намного хуже». Ван Дейк – о ничьей с Манчестер Юнайтед
Капитан «мерсисайдцев» высказался о матче 20-го тура АПЛ
В воскресенье, 5 января, в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги, состоялся матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:2). После игры капитан и центрбек «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью:
«Все могло быть намного хуже, если говорить абсолютно честно. У них был момент, после которого могло быть хуже. Я точно разочарован тем, что мы потеряли очки дома, но это то, что есть, и мы должны двигаться дальше, и мы это сделаем.
Недооценка «Манчестер Юнайтед»? Это все СМИ. Это не имеет к нам ничего общего. Мы подготовились к очень тяжелой игре, которую мы видели сегодня. Мы ничего об этом не думали.
Мы смотрим на следующую игру, мы не смотрим в турнирную таблицу».
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал этот матч.
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