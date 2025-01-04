Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я сыт по горло». Фанаты отреагировали на победу Реала над Валенсией
Испания
04 января 2025, 03:30 |
532
0

«Я сыт по горло». Фанаты отреагировали на победу Реала над Валенсией

Реал одержал драматическую победу над Валенсией со счетом 2:1

04 января 2025, 03:30 |
532
0
«Я сыт по горло». Фанаты отреагировали на победу Реала над Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января в матче перенесенного 12-го тура Ла Лиги «Валенсия» на своем стадионе «Месталья» принимала «Реал». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На 27-й минуте Уго Дуро вывел «Валенсию» вперед, но во втором тайме на 85-й минуте Лука Модрич сравнял счет, а на 90+5 минуте Джуд Беллингем забил решающий гол, подарив своей команде победу.

Болельщики «Реала» были довольны победой, но красная карточка Винисиуса на 79-й минуте расстроила их.

Harvan Smart: «Честно говоря, я сыт по горло отношением Винисиуса, как черт побери, я сыт по горло».

Man joe: «Анчелотти необходимо принять серьезное решение относительно исполнителей пенальти... предоставьте эту ответственность Вальверде... если он может доверить ему штрафные удары... пусть он также исполняет пенальти».

Ndovu Thokozani_Gabriel: «Винисиус должен сидеть на скамейке запасных, пока не исправит свое поведение, он действительно обходится команде дорого».

Stephan: «Никогда не говорите, что вы выиграли Мадрид, пока не прозвучал финальный свисток!!!».

Olubusayor16: «Ла Лига сейчас в пыли, одна из самых коррумпированных лиг в мире. Судья намеренно продлил время игры, чтобы «Реал Мадрид» мог забить».

Rash: «Все в пользу «Реала», но 9 дополнительных минут – это слишком много».

Diego A: «Поздравляем Мадрид, который едва смог победить команду, занимающую 19-е место».

Eddie_77: «Да, фанаты «Барселоны», мы заплатили судьям, если это хоть немного вас успокоит, ведь теперь вы отстаете от нас на 5 очков».

Cricket World: «Он получил красную карточку и вполне заслужил».

Desparta: «Он отличный игрок, но он заслужил красную карточку. Какое отвратительное поведение он продемонстрировал на поле? Второй лучший игрок в мире! Он должен был знать лучше и быть более дисциплинированным».

По теме:
АНЧЕЛОТТИ: «Заслуженная победа. Будем подавать апелляцию на удаление Вини»
Источник: Ла Лига разрешила Барселоне зарегистрировать Дани Ольмо
«За него деньги еще дают?». Реакция фанатов на возможный переход Зубкова
Реал Мадрид Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу реакция болельщиков Уго Дуро Лука Модрич Джуд Беллингем Винисиус Жуниор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Бокс | 04 января 2025, 00:01 6
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника

Александр может оставить пояс для Владимира

Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 03 января 2025, 07:54 3
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул

Именитый коуч выделил Месси, Пеле и Диего Марадону

«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03.01.2025, 08:23
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Футбол | 04.01.2025, 03:39
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Футбол | 03.01.2025, 16:21
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
02.01.2025, 10:49 3
Футбол
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
03.01.2025, 03:52 1
Бокс
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
03.01.2025, 02:56
Футбол
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
02.01.2025, 18:22 1
Бокс
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 11
Футбол
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем