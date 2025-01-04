«Я сыт по горло». Фанаты отреагировали на победу Реала над Валенсией
Реал одержал драматическую победу над Валенсией со счетом 2:1
3 января в матче перенесенного 12-го тура Ла Лиги «Валенсия» на своем стадионе «Месталья» принимала «Реал». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.
На 27-й минуте Уго Дуро вывел «Валенсию» вперед, но во втором тайме на 85-й минуте Лука Модрич сравнял счет, а на 90+5 минуте Джуд Беллингем забил решающий гол, подарив своей команде победу.
Болельщики «Реала» были довольны победой, но красная карточка Винисиуса на 79-й минуте расстроила их.
Harvan Smart: «Честно говоря, я сыт по горло отношением Винисиуса, как черт побери, я сыт по горло».
Man joe: «Анчелотти необходимо принять серьезное решение относительно исполнителей пенальти... предоставьте эту ответственность Вальверде... если он может доверить ему штрафные удары... пусть он также исполняет пенальти».
Ndovu Thokozani_Gabriel: «Винисиус должен сидеть на скамейке запасных, пока не исправит свое поведение, он действительно обходится команде дорого».
Stephan: «Никогда не говорите, что вы выиграли Мадрид, пока не прозвучал финальный свисток!!!».
Olubusayor16: «Ла Лига сейчас в пыли, одна из самых коррумпированных лиг в мире. Судья намеренно продлил время игры, чтобы «Реал Мадрид» мог забить».
Rash: «Все в пользу «Реала», но 9 дополнительных минут – это слишком много».
Diego A: «Поздравляем Мадрид, который едва смог победить команду, занимающую 19-е место».
Eddie_77: «Да, фанаты «Барселоны», мы заплатили судьям, если это хоть немного вас успокоит, ведь теперь вы отстаете от нас на 5 очков».
Cricket World: «Он получил красную карточку и вполне заслужил».
Desparta: «Он отличный игрок, но он заслужил красную карточку. Какое отвратительное поведение он продемонстрировал на поле? Второй лучший игрок в мире! Он должен был знать лучше и быть более дисциплинированным».
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