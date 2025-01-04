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  4. КОНСЕЙСАУ: «В перерыве я очень разозлился. Второй тайм был совсем другим»
Италия
04 января 2025, 04:47 | Обновлено 04 января 2025, 05:02
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КОНСЕЙСАУ: «В перерыве я очень разозлился. Второй тайм был совсем другим»

Коуч Милана прокомментировал победу над Ювентусом в полуфинале Суперкубка

04 января 2025, 04:47 | Обновлено 04 января 2025, 05:02
11
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КОНСЕЙСАУ: «В перерыве я очень разозлился. Второй тайм был совсем другим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Коуч «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в полуфинальном матче Суперкубка Италии:

«Футбол – это страсть и эмоции, эти моменты прекрасны. Команда заслужила эту победу за игру во втором тайме. В первом тайме я видел такой же Милан, что и несколько недель назад: с неуверенными действиями в защите, слишком медленными перемещениями мяча и неправильным таймингом прессинга.

В перерыве мы изменили несколько вещей, посмотрели друг другу в глаза, и игроки поняли, что нужно делать, чтобы выиграть матч. Они должны были делать то, что мы подготовили. Если бы мы проиграли 0:2 или 0:3, то это была бы моя ответственность. Во втором тайме они проявили настоящую смелость, и игра была совсем другой.

Я счастлив, но мы еще ничего не добились. Мы в финале и теперь должны готовиться к игре с Интером. Насчет Рафаэла Леау – посмотрим. Завтра он, вероятно, еще не будет тренироваться с командой, но, возможно, потом сможет. Матч против сына? Я, конечно, был счастливее, потому что мы выиграли, а Франсишку Консейсау был расстроен из-за поражения, но такое бывает в футболе.

Во втором тайме наши изменения дали эффект. Мората смог играть глубже, а наши вингеры Хименес и Пулишич, которые в первой половине действовали не так, как я хотел, стали играть лучше. Мы практически ничего не сделали в атаке до перерыва. Я сам играл по схеме 4–4–2 много лет. Мы подготовили что-то другое для этой игры, но в будущем можем использовать двух нападающих одновременно.

В перерыве я точно не раздавал команде поцелуи и объятия. Напротив, я очень разозлился, потому что они не выполнили то, о чем я просил и что мы подготовили. Я вижу группу игроков, которые медлительны. Иногда им не хватает решимости достигать большего, но это может прийти со временем. Игрокам нужно хорошее слово, но иногда и суровое. Я честно признаю, что не являюсь самым приятным тренером, который любит обнимать и успокаивать своих подопечных. Обычно я чаще злюсь, чем улыбаюсь.

Важно, чтобы эта команда работала усердно, имела много положительной энергии и вместе стремилась достичь цели, потому что у нее есть качество. Я рад, что игроки поняли мое послание и приняли, что я не улыбающийся тренер, потому что я здесь не для того, чтобы заводить друзей, а для того, чтобы выигрывать».

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Ювентус Милан пресс-конференция Суперкубок Италии по футболу Ювентус - Милан Франсишку Консейсау Сержиу Консейсау
Николай Степанов Источник: Football-Italia
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