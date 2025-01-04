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Испания
04 января 2025, 06:23 | Обновлено 04 января 2025, 06:42
616
0

Он не забил пенальти, но стал героем. Беллингем хочет быть лидером Реала

Мадридский клуб одержал волевую победу над Валенсией в Ла Лиге

04 января 2025, 06:23 | Обновлено 04 января 2025, 06:42
616
0
Он не забил пенальти, но стал героем. Беллингем хочет быть лидером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после трудной победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги:

«Я хочу быть лидером этой команды. Такие матчи, как с «Валенсией», показывают, что такое мадридский «Реал».

Когда на твоей футболке эта эмблема, ты просто никогда не сдаешься. Это то настроение, которого заслуживают наши болельщики».

Беллингем не реализовал пенальти на 55-й минуте, когда галактикос уступали со счетом 0:1. Победу мадридскому клубу принесли голы Луки Модрича (85 мин) и Джуда Беллингема (90+5 мин), который исправился за свой промах.

«Реал» набрал 43 очка и лидирует в чемпионате Испании. «Валенсия» занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, имея в активе всего 12 баллов.

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал Джуд Беллингем пенальти Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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