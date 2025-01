Он не забил пенальти, но стал героем. Беллингем хочет быть лидером Реала

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после трудной победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги:

«Я хочу быть лидером этой команды. Такие матчи, как с «Валенсией», показывают, что такое мадридский «Реал».

Когда на твоей футболке эта эмблема, ты просто никогда не сдаешься. Это то настроение, которого заслуживают наши болельщики».

Беллингем не реализовал пенальти на 55-й минуте, когда галактикос уступали со счетом 0:1. Победу мадридскому клубу принесли голы Луки Модрича (85 мин) и Джуда Беллингема (90+5 мин), который исправился за свой промах.

«Реал» набрал 43 очка и лидирует в чемпионате Испании. «Валенсия» занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, имея в активе всего 12 баллов.

🚨⚪️ Jude Bellingham: “I want to be a leader of this team. This kind of games show that this is Real Madrid”.



“When you’ve this badge on the shirt, you just never give up. This is the mentality our fans deserve”. pic.twitter.com/9jf6xNSxl2