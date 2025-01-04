Он не забил пенальти, но стал героем. Беллингем хочет быть лидером Реала
Мадридский клуб одержал волевую победу над Валенсией в Ла Лиге
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после трудной победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги:
«Я хочу быть лидером этой команды. Такие матчи, как с «Валенсией», показывают, что такое мадридский «Реал».
Когда на твоей футболке эта эмблема, ты просто никогда не сдаешься. Это то настроение, которого заслуживают наши болельщики».
Беллингем не реализовал пенальти на 55-й минуте, когда галактикос уступали со счетом 0:1. Победу мадридскому клубу принесли голы Луки Модрича (85 мин) и Джуда Беллингема (90+5 мин), который исправился за свой промах.
«Реал» набрал 43 очка и лидирует в чемпионате Испании. «Валенсия» занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, имея в активе всего 12 баллов.
🚨⚪️ Jude Bellingham: “I want to be a leader of this team. This kind of games show that this is Real Madrid”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025
“When you’ve this badge on the shirt, you just never give up. This is the mentality our fans deserve”. pic.twitter.com/9jf6xNSxl2
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