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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 07:59 | Обновлено 06 января 2025, 08:20
113
0

Кривбас проведет 6 контрольных матчей на сборах в Испани. Кто в соперниках?

На днях достигнуты договоренности с клубами Тромсе, Рандерс и Согндал

06 января 2025, 07:59 | Обновлено 06 января 2025, 08:20
113
0
Кривбас проведет 6 контрольных матчей на сборах в Испани. Кто в соперниках?
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» определился со всеми спарринг-партнерами на зимнем учебно-тренировочном собрании 2025, которое красно-белые проведут в Испании.

На днях достигнута договоренность о проведении контрольных матчей с «Тромсе», «Рандерсом» и «Согндалем». Поединки команды Юрия Вернидуба с этими клубами пройдут соответственно 28 января, 7 и 12 февраля.

Итак, в испанских спаррингах соперниками криворожцев будут: 24.01 – «Олимпия» Любляна (Словения); 28.01 – «Тромсе» (Норвегия); 31.01 – «Кальмар» (Швеция); 07.02 – «Рандерс» (Дания); 09.02 – «Левадия» Таллин (Эстония); 12.02 – «Согндал» (Согндалсфьера, Норвегия).

«Тромсе» – 2-кратный серебряный призер чемпионата Норвегии (1990, 2011), 3-кратный бронзовый (1989, 2008, 2010), 2-кратный обладатель национального Кубка (1986, 1996). В сезоне 2024 года финишировал на 13-й позиции в элитном дивизионе, в шаге от переходных матчей.

«Согндал» – представитель второго по силе дивизиона чемпионата Норвегии. В сезоне 2024 добрался до финиша на 13-й позиции среди 16 клубов и избежал вылета. Последний раз в элитном дивизоне «Согндал» выступал в 2017 году.

Рандерс – один из лидеров датского футбола в этом сезоне. После 17 туров команда идет на третьей позиции. 5 раз в клубной истории выигрывал Кубок Дании (1967, 1968, 1973, 2006, 2021). В сезоне 2023/24 команда заняла 10-е место среди 12 участников местной Суперлиги.

Соперники Кривбасса на сборах в Испании

  • 24.01 – Олимпия (Словения)
  • 28.01 – Тромсе (Норвегия)
  • 31.01 – Кальмар (Швеция)
  • 07.02 – Рандерс (Дания)
  • 09.02 – Левадия (Эстония)
  • 12.02 – Согндал (Норвегия)
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Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига Олимпия Любляна Тромсе Рандерс Согндал Кальмар Левадия чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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