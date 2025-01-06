Кривбас проведет 6 контрольных матчей на сборах в Испани. Кто в соперниках?

Криворожский «Кривбасс» определился со всеми спарринг-партнерами на зимнем учебно-тренировочном собрании 2025, которое красно-белые проведут в Испании.

На днях достигнута договоренность о проведении контрольных матчей с «Тромсе», «Рандерсом» и «Согндалем». Поединки команды Юрия Вернидуба с этими клубами пройдут соответственно 28 января, 7 и 12 февраля.

Итак, в испанских спаррингах соперниками криворожцев будут: 24.01 – «Олимпия» Любляна (Словения); 28.01 – «Тромсе» (Норвегия); 31.01 – «Кальмар» (Швеция); 07.02 – «Рандерс» (Дания); 09.02 – «Левадия» Таллин (Эстония); 12.02 – «Согндал» (Согндалсфьера, Норвегия).

«Тромсе» – 2-кратный серебряный призер чемпионата Норвегии (1990, 2011), 3-кратный бронзовый (1989, 2008, 2010), 2-кратный обладатель национального Кубка (1986, 1996). В сезоне 2024 года финишировал на 13-й позиции в элитном дивизионе, в шаге от переходных матчей.

«Согндал» – представитель второго по силе дивизиона чемпионата Норвегии. В сезоне 2024 добрался до финиша на 13-й позиции среди 16 клубов и избежал вылета. Последний раз в элитном дивизоне «Согндал» выступал в 2017 году.

Рандерс – один из лидеров датского футбола в этом сезоне. После 17 туров команда идет на третьей позиции. 5 раз в клубной истории выигрывал Кубок Дании (1967, 1968, 1973, 2006, 2021). В сезоне 2023/24 команда заняла 10-е место среди 12 участников местной Суперлиги.

Читайте также: Кривбасс официально назвал трех соперников на сборах в Испании

Соперники Кривбасса на сборах в Испании