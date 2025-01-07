Барселона обратилась в Высший совет по вопросам спорта по вопросу Ольмо
В ближайшее время каталонцы должны получить ответ в ближайшее время
Юридические службы CSD уже рассматривают запрос «Барселоны», который включает 52 страницы и 60 документов. Решение будет принято в ближайшие часы.
В каталонском клубе надеются на положительный вердикт, который позволит зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора до полуфинального матча Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико».
В случае отрицательного решения CSD, «Барса» будет иметь право обратиться в суд в течение пяти дней.
Напомним, «Барселоне» отказали в регистрации Ольмо и Виктора на вторую часть чемпионата из-за финансовых ограничений, которые в последнее время стали серьезной проблемой для клуба. Ранее клуб также проиграл дело в суде первой инстанции.
В то же время стало известно, что оппозиция, которая добивалась вынесения вотума недоверия президенту клуба, фактически прекратила свое существование.
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