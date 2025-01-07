Барселона обратилась в Высший совет по вопросам спорта по вопросу Ольмо

Юридические службы CSD уже рассматривают запрос «Барселоны», который включает 52 страницы и 60 документов. Решение будет принято в ближайшие часы.

В каталонском клубе надеются на положительный вердикт, который позволит зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора до полуфинального матча Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико».

В случае отрицательного решения CSD, «Барса» будет иметь право обратиться в суд в течение пяти дней.

Напомним, «Барселоне» отказали в регистрации Ольмо и Виктора на вторую часть чемпионата из-за финансовых ограничений, которые в последнее время стали серьезной проблемой для клуба. Ранее клуб также проиграл дело в суде первой инстанции.

В то же время стало известно, что оппозиция, которая добивалась вынесения вотума недоверия президенту клуба, фактически прекратила свое существование.