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  4. Барселона обратилась в Высший совет по вопросам спорта по вопросу Ольмо
Испания
07 января 2025, 20:18 |
538
0

Барселона обратилась в Высший совет по вопросам спорта по вопросу Ольмо

В ближайшее время каталонцы должны получить ответ в ближайшее время

07 января 2025, 20:18 |
538
0
Барселона обратилась в Высший совет по вопросам спорта по вопросу Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine

Юридические службы CSD уже рассматривают запрос «Барселоны», который включает 52 страницы и 60 документов. Решение будет принято в ближайшие часы.

В каталонском клубе надеются на положительный вердикт, который позволит зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора до полуфинального матча Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико».

В случае отрицательного решения CSD, «Барса» будет иметь право обратиться в суд в течение пяти дней.

Напомним, «Барселоне» отказали в регистрации Ольмо и Виктора на вторую часть чемпионата из-за финансовых ограничений, которые в последнее время стали серьезной проблемой для клуба. Ранее клуб также проиграл дело в суде первой инстанции.

В то же время стало известно, что оппозиция, которая добивалась вынесения вотума недоверия президенту клуба, фактически прекратила свое существование.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дани Ольмо Пау Виктор Барселона
Олександр Сільченко Источник: AS
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