Главный тренер Ботошани подтвердил информацию о переговорах с Бесединым

Главный тренер румынского клуба «Ботошани» Валериу Ифтиме подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры о трансфере украинского форварда Артема Беседина:

«Беседин – очень хороший футболист. И для нашей команды такой футболист – это просто мечта. Он тоже играл в сборной Украины. Неплохо он выглядел и в своей предыдущей команде – Ордабасы.

Переговоры по Беседину? Часто вам сначала говорят – да, вы посылаете официальное предложение, а потом начинаются параллельные переговоры с другими клубами. Насколько я знаю, сейчас агенты Беседина одновременно контактируют с тремя клубами. Но такова жизнь».

28-летний Артем Беседин находится в статусе свободного агента. За последние два сезона он провел за казахстанский клуб «Ордабасы» 25 матчей и забил 5 голов в чемпионате Казахстана.