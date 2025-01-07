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Румыния
07 января 2025, 20:12 | Обновлено 07 января 2025, 20:18
385
1

Главный тренер Ботошани подтвердил информацию о переговорах с Бесединым

Коуч Валериу Ифтиме хорошо отзывается об украинском форварде

07 января 2025, 20:12 | Обновлено 07 января 2025, 20:18
385
1
Главный тренер Ботошани подтвердил информацию о переговорах с Бесединым
ФК Ордабасы. Артем Беседин

Главный тренер румынского клуба «Ботошани» Валериу Ифтиме подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры о трансфере украинского форварда Артема Беседина:

«Беседин – очень хороший футболист. И для нашей команды такой футболист – это просто мечта. Он тоже играл в сборной Украины. Неплохо он выглядел и в своей предыдущей команде – Ордабасы.

Переговоры по Беседину? Часто вам сначала говорят – да, вы посылаете официальное предложение, а потом начинаются параллельные переговоры с другими клубами. Насколько я знаю, сейчас агенты Беседина одновременно контактируют с тремя клубами. Но такова жизнь».

28-летний Артем Беседин находится в статусе свободного агента. За последние два сезона он провел за казахстанский клуб «Ордабасы» 25 матчей и забил 5 голов в чемпионате Казахстана.

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Динамо Киев трансферы Ордабасы Ботошани чемпионат Румынии по футболу Артем Беседин Сепси Валериу Ифтиме
Николай Степанов Источник: Fanatik.ro
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Serhii P.
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