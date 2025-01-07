Есть два варианта. Известно, где может продолжить карьеру Беседин
Артем может оказаться в чемпионате Румынии
У бывшего форварда киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артема Беседина есть несколько вариантов продолжения карьеры за границей. Об этом пишет издание Golazo.ro.
По информации издания, два клуба высшего румынского дивизиона – «Сепси» и «Ботошани» заинтересованы в подписании украинца. Отмечается, что больше шансов раздобыть украинца у команды из города Сфинту-Георге, несмотря на то, что первым с предложением вышел клуб из Бошотани.
В ноябре 2024 года Беседин покинул казахстанский «Ордабасы» в статусе свободного агента и с тех пор остается без команды.
Ранее была информация, что Артем Беседин отказался от перехода в чемпионат Кипра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный легкоатлет доволен игрой «красных дьяволов» против «Ливерпуля»
Дани Ольмо разъярен из-за отсутствия прозрачности со стороны руководства клуба