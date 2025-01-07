От Мудрика к Забарному. Талант Челси может стать игроком Борнмута

«Борнмут» интересуется португальским защитником лондонского «Челси» Ренату Вейгой, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 21-летним футболист привлекает внимание «вишен» хотели бы подписать игрока одновременно с полноценным трансфером арендованного голкипера «синих» Кепы Аррисабалаги.

Также игроком интересует «Вулверхэмптон».

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный, а в «Челси» – украинский вингер Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Борнмута» может возглавить английский топ-клуб.