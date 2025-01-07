Англия07 января 2025, 19:54 |
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От Мудрика к Забарному. Талант Челси может стать игроком Борнмута
Ренату Вейга привлекает внимание «вишен»
07 января 2025, 19:54 |
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«Борнмут» интересуется португальским защитником лондонского «Челси» Ренату Вейгой, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 21-летним футболист привлекает внимание «вишен» хотели бы подписать игрока одновременно с полноценным трансфером арендованного голкипера «синих» Кепы Аррисабалаги.
Также игроком интересует «Вулверхэмптон».
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный, а в «Челси» – украинский вингер Михаил Мудрик.
Ранее сообщалось о том, что тренер «Борнмута» может возглавить английский топ-клуб.
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