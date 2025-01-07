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  4. От Мудрика к Забарному. Талант Челси может стать игроком Борнмута
Англия
07 января 2025, 19:54 |
307
0

От Мудрика к Забарному. Талант Челси может стать игроком Борнмута

Ренату Вейга привлекает внимание «вишен»

07 января 2025, 19:54 |
307
0
От Мудрика к Забарному. Талант Челси может стать игроком Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Вейга

«Борнмут» интересуется португальским защитником лондонского «Челси» Ренату Вейгой, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 21-летним футболист привлекает внимание «вишен» хотели бы подписать игрока одновременно с полноценным трансфером арендованного голкипера «синих» Кепы Аррисабалаги.

Также игроком интересует «Вулверхэмптон».

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный, а в «Челси» – украинский вингер Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Борнмута» может возглавить английский топ-клуб.

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Ренату Вейга трансферы трансферы АПЛ Борнмут Челси Михаил Мудрик Илья Забарный Кепа Аррисабалага Вулверхэмптон
Данііл Киріяка Источник: Daily Mail
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