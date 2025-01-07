Экс-тренер Свитолиной будет работать с бывшей третьей ракеткой мира

46-летний нидерландский специалист Рамон Слейтер будет работать с бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции, которая сейчас занимает 32-е место в рейтинге WTA.

Слейтер является бывшем коучем титулованной украинки Элины Свитолиной. Свитолина работала со Слейтером с марта 2023 года, когда возвращалась в тур после рождения дочери. За это время Элина дошла до 1/4 финала Ролан Гаррос 2023 и Уимблдона 2024, до полуфинала Уимблдона 2023, а также выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге.

В июле 2024 Элина объявила о завершении сотрудничества со Слейтером. Также Рамон тренировал известную нидерландку Кики Бертенс.

Сейчас Саккари выступает на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде. Мария проиграла в финальном раунде квалификации, но получила статус лаки-лузера и в 1-м раунде основы прошла Линду Носкову.