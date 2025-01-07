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WTA
07 января 2025, 19:51 |
187
0

Экс-тренер Свитолиной будет работать с бывшей третьей ракеткой мира

Рамон Слейтер начал сотрудничество с Марией Саккари

07 января 2025, 19:51 |
187
0
Экс-тренер Свитолиной будет работать с бывшей третьей ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамон Слейтер

46-летний нидерландский специалист Рамон Слейтер будет работать с бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции, которая сейчас занимает 32-е место в рейтинге WTA.

Слейтер является бывшем коучем титулованной украинки Элины Свитолиной. Свитолина работала со Слейтером с марта 2023 года, когда возвращалась в тур после рождения дочери. За это время Элина дошла до 1/4 финала Ролан Гаррос 2023 и Уимблдона 2024, до полуфинала Уимблдона 2023, а также выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге.

В июле 2024 Элина объявила о завершении сотрудничества со Слейтером. Также Рамон тренировал известную нидерландку Кики Бертенс.

Сейчас Саккари выступает на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде. Мария проиграла в финальном раунде квалификации, но получила статус лаки-лузера и в 1-м раунде основы прошла Линду Носкову.

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Рамон Слейтер Мария Саккари WTA Аделаида Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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