Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером

Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина сообщила о завершении сотрудничества с нидерландским тренером Рамоном Слейтером.

«Я хотела сообщить вам всем, что мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. Мы отлично провели время, и он помог мне стать лучшим игроком. По моему мнению, он один из лучших специалистов в теннисе, и я всегда буду благодарна за то, чего мы достигли вместе благодаря его и нашим совместным упорным усилиям.

Я сообщу вам всем, когда приму решение о своих дальнейших действиях в отношении тренера, а пока хочу еще раз поблагодарить Рамона и пожелать ему всего наилучшего!», – написала Элина.

Отметим, что Свитолина работала со Слейтером с марта прошлого года, когда возвращалась в тур после рождения дочери. За это время Элина дошла до 1/4 финала Ролан Гаррос 2023 и Уимблдона 2024, до полуфинала Уимблдона 2023, а также выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге.