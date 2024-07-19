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  4. Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
WTA
19 июля 2024, 18:19 | Обновлено 19 июля 2024, 19:00
2133
3

Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером

Украинка больше не работает с Рамоном Слейтером

19 июля 2024, 18:19 | Обновлено 19 июля 2024, 19:00
2133
3
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Рамон Слейтер

Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина сообщила о завершении сотрудничества с нидерландским тренером Рамоном Слейтером.

«Я хотела сообщить вам всем, что мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. Мы отлично провели время, и он помог мне стать лучшим игроком. По моему мнению, он один из лучших специалистов в теннисе, и я всегда буду благодарна за то, чего мы достигли вместе благодаря его и нашим совместным упорным усилиям.

Я сообщу вам всем, когда приму решение о своих дальнейших действиях в отношении тренера, а пока хочу еще раз поблагодарить Рамона и пожелать ему всего наилучшего!», – написала Элина.

Отметим, что Свитолина работала со Слейтером с марта прошлого года, когда возвращалась в тур после рождения дочери. За это время Элина дошла до 1/4 финала Ролан Гаррос 2023 и Уимблдона 2024, до полуфинала Уимблдона 2023, а также выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге.

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Элина Свитолина Рамон Слейтер
Владимир Клепач Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Raien
Цікаве рішення. Сподіваємось буде далі якщо не прогрес (в силу віку), то хоча б покращення деяких аспектів гри.
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+2
Nordenus
Дело не в тренере, свой потолок она уже достигла, победа на шлемах не уровень Элины...
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0
Обсервер Влад
Еліна, народжуй другу дитину, навіщо тобі уже ті тенісні муки? На топовий рівень ти уже і так не повернешся, а інакше для чого тоді продовжувати?
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-2
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