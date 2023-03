Стало известно, кто будет тренировать Свитолину, когда она вернется в Тур

Экс-теннисист Рамон Слейтер работает с бывшей первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

44-летний нидерландец Рамон Слейтер – экс-теннисист, поднимался на 46-е место в мировой классификации и четыре раза сыграл в финалах турниров АТР.

По имеющейся информации, Слейтер и Свитолина несколько недель работали в Швейцарии и готовились к первому матчу украинки после длительного перерыва. В начале апреля Элина должна сыграть на соревнованиях в Чарльстоне (США).

«Она очень сосредоточена и хочет вернуться сильной. Конечно, ей будет тяжело, как физически, так и психологически. Если Элина и Гаэль будут играть вместе на турнире Grand Slam, с ними будет няня или, возможно, кто-то из их родителей, чтобы присмотреть за детьми, но иногда она будет ездить на турнир и без дочери. Как она отреагирует на это, заранее невозможно предугадать».

Ранее Слейтер тренировал Кики Бертенс, которую вывел на четвертую строчку мирового рейтинга, а в прошлом сезоне работал с Таллоном Грикспором.

Свой последний матч Элина провела еще в марте 2022, после чего ушла в декрет.

Some tennis news, @raemonsluiter, the former coach of the retired Dutch pro Kiki Bertens, is the new coach of Ukraine's @ElinaSvitolina: https://t.co/zZKG6aXef0