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Италия
26 декабря 2024, 13:22 | Обновлено 26 декабря 2024, 13:24
153
1

На перспективу. Интер нацелился на трансфер молодого таланта Серии А

Форвард «Болоньи» Сантьяго Кастро заинтересовал змей

26 декабря 2024, 13:22 | Обновлено 26 декабря 2024, 13:24
153
1
На перспективу. Интер нацелился на трансфер молодого таланта Серии А
IMAGO. Сантьяго Кастро

Действующий чемпион Серии А миланский «Интер» рассматривает вариант приобретения 20-летнего форварда «Болоньи» Сантьяго Кастро.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, представители змей следят за развитием игрока. «Интер» планирует приобрести футболиста в следующем сезоне. За аргентинского нападающего миланскому клубу придется выложить сумму около 25 миллионов евро.

Контракт Сантьяго с «Болоньей» действителен до лета 2028 года.

В этом сезоне аргентинец провел 22 поединка, в которых сумел отличиться пятью голами и шестью ассистами.

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Сантьяго Кастро Интер Милан Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Khafre
це зрозуміло після того як їм відмовив сам Ванат
Владислав вирішив не переїжджати до Інтеру та продовжити позоритися в єврокубках у футболці великого київського Динамо
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