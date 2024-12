На перспективу. Интер нацелился на трансфер молодого таланта Серии А

Действующий чемпион Серии А миланский «Интер» рассматривает вариант приобретения 20-летнего форварда «Болоньи» Сантьяго Кастро.

Как сообщил инсайдер Николо Скира, представители змей следят за развитием игрока. «Интер» планирует приобрести футболиста в следующем сезоне. За аргентинского нападающего миланскому клубу придется выложить сумму около 25 миллионов евро.

Контракт Сантьяго с «Болоньей» действителен до лета 2028 года.

В этом сезоне аргентинец провел 22 поединка, в которых сумел отличиться пятью голами и шестью ассистами.

#Inter are among the clubs which are monitoring #Bologna’s striker Santiago #Castro (born in 2004) for the next season. #transfers