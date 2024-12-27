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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 02:53 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:55
41
0

Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Мой первый поединок в УПЛ запомню навсегда»

Полузащитник Кривбасса рассказал о выступлениях за криворожскую команду

27 декабря 2024, 02:53 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:55
41
0
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Мой первый поединок в УПЛ запомню навсегда»
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко рассказал о выступлениях за криворожскую команду.

– Уже три матча подряд ты выходишь в основе на матче УПЛ. Ощутил ли уровень элитного дивизиона?

– Без сомнений почувствовал разницу, ведь ритм и высокие скорости на поле заставляют выходить на этот новый уровень. Ребята первой команды играют на более высоком уровне, чем юношеское первенство.

– Какой из прошлых матчей в основе тебе больше всего запомнился?

– Мой первый поединок против Оболони, ведь это мое дебютное противостояние в УПЛ в основном составе. Я помню все детали игры, свои эмоции и переживания. К тому же тогда мне посчастливилось отдать голевую передачу. Также не могу не выделить матч против еще одного нашего принципиального соперника – «Полесье».

– Знаем, что ты воспитанник «УФК-Кривбасс». Как вообще начал заниматься футболом?

– Я начинал свою карьеру в МФК «Кремень». Также играл в футбольных клубах Испании и Польши. Один сезон – в «Шахтере». Мой папа отвел меня на первую тренировку, поэтому я обязан ему, прежде всего, за этот путь. Мои первые тренеры – Александр Янковский и Александр Зозуля. Меня поразила их профессиональная работа. Поэтому я и выбрал футбольное направление.

– Твой партнер по команде Александр Каменский выиграл Золотой мяч ДЮФЛУ. Был ли ты раньше в номинациях на этот приз?

– Когда я играл в чемпионате ДЮФЛ, на нашем пути было много преград: сначала COVID, потом война. Я так понимаю, что никто из игроков 2006 года рождения в Кривбассе не номинировался на этот приз, в том числе и я. Мы все поздравили Александра: и главная команда и U-19. Это весомый трофей в его карьере, являющийся показателем развития молодого игрока. Это первый Золотой мяч для ФА Кривбасс, и это очень круто!

– В чем сила нынешнего «Кривбасса», как считаешь?

– Сила в единстве, ведь 11 футболистов играют как один. На этом акцентируют внимание многие игроки из других команд. К примеру, футболист «Зари» Мичин в интервью говорил, что самый сложный соперник для них – именно «Кривбасс». Действительно, наша команда играет как одно целое. Сила «Кривбасса» – в единстве игроков.

– Как считаешь, у кого еще из игроков U-19 есть шансы в ближайшее время дебютировать за главную команду «Кривбасса»?

– Не могу это комментировать, ведь я – не тренер. На мой взгляд, у всех ребят есть шанс, ведь за это полугодие Юрий Вернидуб давал возможность проявить себя многим юным игрокам на тренировках с главной командой. Каждый игрок с U-19 своим трудом может заслужить место в «Кривбассе».

– Какие планы на отпуск?

– Хочется отдохнуть как физически, так и психологически. Набраться сил на сборы и на следующий сезон. Также планирую провести время с семьей и друзьями.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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