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27 декабря 2024, 02:49 |
257
0

ФОТО. «Что это за ёлка?». Футбольные фаны смеются со звезды футбола

Мануэль Нойер рассмешил весь футбольный мир

27 декабря 2024, 02:49 |
257
0
ФОТО. «Что это за ёлка?». Футбольные фаны смеются со звезды футбола
Instagram. Мануэль Нойер

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал одним из самых обсуждаемых футболистов рождественского вечера.

Всему виной – праздничная «ёлка», с которой экс-голкипер сборной Германии сфотографировался.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это «творение» очень рассмешило футбольных фанатов со всего мира и мы собрали для вас все самые забавные комментарии из интернета:

«WTF Что это за ёлка?», «Это Хелловинская ёлка», «Я составляю петицию с просьбой купить Мануэлю красивую елку», «Санта не отправил Мануэлю Нойеру целую рождественскую елку, ему пришлось отправить несколько ее частей и несколько шаров», «Ты уверен, что зарабатываешь 20 миллионов евро за сезон?», «Когда японка, пристрастившаяся к фэншую и считающая себя художницей, создает твое дерево», «Новая девушка = нет времени купить приличную елку?».

Стоит добавить, что Мануэль Нойер женат на 23-летней волейболистке Анике Биссель.

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фото lifestyle Мануэль Нойер Бавария Рождество
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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