ФОТО. «Что это за ёлка?». Футбольные фаны смеются со звезды футбола

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал одним из самых обсуждаемых футболистов рождественского вечера.

Всему виной – праздничная «ёлка», с которой экс-голкипер сборной Германии сфотографировался.

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Это «творение» очень рассмешило футбольных фанатов со всего мира и мы собрали для вас все самые забавные комментарии из интернета:

«WTF Что это за ёлка?», «Это Хелловинская ёлка», «Я составляю петицию с просьбой купить Мануэлю красивую елку», «Санта не отправил Мануэлю Нойеру целую рождественскую елку, ему пришлось отправить несколько ее частей и несколько шаров», «Ты уверен, что зарабатываешь 20 миллионов евро за сезон?», «Когда японка, пристрастившаяся к фэншую и считающая себя художницей, создает твое дерево», «Новая девушка = нет времени купить приличную елку?».

Стоит добавить, что Мануэль Нойер женат на 23-летней волейболистке Анике Биссель.