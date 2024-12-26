«Я слишком умен для этого дерьма». Экс-форвард Динамо – о внебрачных детях

Экс-форвард «Динамо» Браун Идейе отреагировал на обвинения в его адрес со стороны украинки о том, что нигериец является отцом двух ее детей, которых не признает и не желает финансово или иным способом участвовать в их жизни и воспитании.

«Я играл два года в Украине, и все время, что я там был, моя семья была со мной. Только для того, чтобы я ушел, некоторые дураки думают, что могут заработать немного денег, шантажируя меня по поводу какого-то глупого детского дерьма. Если вам так нужны деньги, идите и работайте или ищите другого черного футболиста, чтобы шантажировать; я слишком умен для всего этого дерьма. Дураки…», — написал Идейе, но вскоре удалил сообщение из соцсети Х.

Еще в 2016 году украинская женщина по имени Яна заявила, что является матерью двух сыновей, рожденный якобы от Идейе. С тех пор она старается знакомить с этой историей руководство всех клубов, где играет нигериец с целью получения алиментов на детей, которых сам Браун упорно отказывается признавать своими. Ранее Яна, по заверениям ее адвоката, получала финансовую помощь от Идейе, но после отъезда африканца из Украины все изменилось.

Отметим, что законной супругой Брауна Идейе является нигерийская женщина по имени Дамка, от которой у форварда также есть дети.

Напомним, несколько недель назад 36-летний Браун Идейе стал футболистом нигерийского клуба «Эньимба».