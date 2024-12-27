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  4. ФОТО. Известный итальянский теннисист кардинально сменил имидж
ATP
27 декабря 2024, 02:19 |
27
0

ФОТО. Известный итальянский теннисист кардинально сменил имидж

Лоренцо Музетти коротко подстригся, чем удивил фанатов

27 декабря 2024, 02:19 |
27
0
ФОТО. Известный итальянский теннисист кардинально сменил имидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР 17) удивил своих фанатов.

Девушка итальянца Вероника Конфалоньери опубликовала фото, на котором у него короткая стрижка.

Музетти начнет сезон 2025 года на турнире АТР 250 в Гонконге, который пройдет с 30 декабря по 5 января.

Наивысшей позицией Музетти является 15-я строчка в рейтинге АТР. На его счету 2 трофея. В 2024 году он .

ФОТО. Известный итальянский теннисист кардинально сменил имидж

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фото lifestyle Лоренцо Музетти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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