Грицай – о Шахтере, Динамо, УПЛ, сборной Украины и Довбике

Экс-тренер «Зари», «Днепра-1», «Руха» и «ВПК-Агро» Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал самые главные события в украинском футболе в первой половине сезона.

– Александр Анатольевич, как оцените первую часть сезона УПЛ? Ожидали, что такой расклад будет в первой тройке, а именно первое «Динамо», вторая «Александрия» и третий «Шахтер»?

– «Александрия» на втором месте? Я не скажу, что это прям большой сюрприз. Я раньше еще говорил, что эта команда усиливается. Большого сюрприза в этом нет. Другое дело, что «Шахтер» оказался на третьем месте с серьезным отставанием от первого «Динамо». Вот это небольшой сюрприз. Я думал, что «Динамо» и «Шахтер» будут более плотно находиться друг к другу, соперничая за титул.

– А в целом, если посмотреть на турнирную таблицу УПЛ, кого можно выделить еще?

– Если взять в целом, особо никто не удивил, если честно. Сначала «Кривбасс» буксовал, а затем набрал ход и вышел на 4-е место. Также удивило «Полесье» в том плане, что они не смогли набрать большее количество очков.

– Но, несмотря на другие результаты, те не менее «Полесье» в первой половине сезона два раза обыграло «Шахтер»!

– Нужно понимать, что матч на матч не приходится. Бывают такие поединки. Вспомните времена, когда «Заря» постоянно обыгрывала «Днепр». Может, для «Полесья» «Шахтер» – это удобная команда.

– Как считаете, «Александрия», о которой сейчас многие говорят, может пробиться в еврокубки по итогам этого сезона?

– Все будет зависеть от зимних сборов. Вопрос в том, усилится ли команда, как пройдут сборы и как они подготовятся. Тогда уже можно будет говорить. Но по первому отрезку чемпионата александрийцы заслуживают выйти в еврокубки.

– По поводу Руслана Ротаня что можете сказать? Действительно у него получается в роли наставника «Александрии»?

– Видимо, да. И в этом есть также заслуга руководства клуба, потому что после первого года работы они могли прекратить с Ротанем сотрудничество. Но руководство доверило Ротаню и теперь он дает результат – команда находится в тройке лучших.

– Кто из игроков в УПЛ вас удивил?

– Приятно порадовал Гуцуляк, который 9 мячей забил. Можно ли сейчас считать подписания Гуцуляка и Назаренко хорошими усилениями для «Полесья»? Да, безусловно. Но, конечно, с такими футболистами «Полесье» должно набирать больше очков.



– Кроме Гуцуляка и Назаренко кого еще из УПЛ могут начать вызывать в сборную Украины?

– Сейчас много говорят за Егора Твердохлеба из «Кривбасса». Этот парень заслуживает на свой шанс. И для меня еще Руслан Бабенко из того же «Полесья» является недооцененным игроком. Когда он играл за «Днепр-1», то через него практически все атаки начинались. И также он хорошо держит позицию в обороне. Да, у него не особо большие габариты, но давайте возьмем в пример того же итальянца Марко Верратти, который в составе «Скуадры Адзурры» и «ПСЖ» великолепно проявил себя в опорной зоне. Со временем, возможно, и Руслана все-таки вызовут в сборную Украины. Для меня он заслуживает этого вызова.

– Что можете сказать о вашей бывшей команде «Заре»?

– Результатами они, конечно, не удивляют. Хотя, действительно, перед паузой у них получилось два раза победить. Теперь луганской команде надо готовиться и проанализировать ошибки, которые были допущены. И, возможно, у них получится улучшить игру.

– А что думаете об игре львовского «Руха», который вы также тренировали?

– По моему мнению, «Руху» нужны опытные ребята, примерно пару человек, которые должны стать лидерами команды. Молодые футболисты должны слушаться таких игроков. Вот таких опытных исполнителей львовской команде сейчас не хватает. Если такие исполнители появятся, то они смогут давать советы молодым одноклубникам.

– А что можно сказать по выступлению наших команд в еврокубках? «Шахтер» заработал 4 очка, а «Динамо» порадовало только одним голом в исполнении Кабаева.

– И говорить особо не о чем. К сожалению, провальное выступление. Есть на это, наверное, и объективные причины. Но, честно говоря, такие результаты – это провал.

– «Шахтер» где-то, начиная с матча против «Арсенала», как-то активнее заиграл. Дончане хоть что-то начали созидать в атаке и появилась картинка в игре. Кого можно выделить в составе «горняков»? Может, Судакова?

– Да, конечно, Георгия можно выделить. Того же Зубкова тоже можно выделить. Естественно, вратаря Ризныка! Ему удалось побить рекорд Лиги чемпионов. Конечно, это не сильно хорошо для «Шахтера», что такое количество раз ударили им по воротам футболисты «ПСВ». Но Ризнык молодец!

– Что повлияло, кстати, на исход той встречи с «ПСВ»? Все-таки красная карточка сыграла свою роль? Нидерландская команда, проигрывая 0:2, сумела победить 3:2 чемпиона УПЛ.

– Было видно, что ребята подсели. И также красная карточка повлияла на ход поединка. А «ПСВ» - это атакующая команда и прогнозировалось, что все-таки клуб из Эйндховена в большинстве может забить. Да, «Шахтер» мог удержать выгодный для себя результат, но нидерландская команда все же победила.

– В январе «Шахтер» ждут матчи с «Боруссией» и «Брестом», а «Динамо» - с Галатасараем» и «РФШ». Зимняя пауза может пойти на пользу украинским клубам?

– Конечно, возможно, перерыв сыграет на руку нашим командам. Но многое будет зависеть и от того, будут ли они усиливаться. Наверняка «Динамо» и «Шахтер» должны усиливаться перед такими поединками. Но и все равно будет много зависеть от сборов. После этого уже увидим, в какой форме команды подходят к еврокубкам и чемпионату Украины.

– Что думаете по поводу жеребьевки отбора чемпионата мира-2026? Украине достались в соперники Исландия, Азербайджан и победитель пары в Лиге наций Франция/Хорватия.

– Если сравнивать варианты, конечно, хочется в соперники хорватов. У балканцев тоже команда непростая, но, если сравнивать с Францией, то подопечные Дидье Дешама, конечно, сильнее. По поводу Исландии и Азербайджана что могу сказать? Мы все думали, что в Лиге наций будем легко побеждать Албанию, но в первом туре Лиги наций проиграли им. На данный момент можно сказать, что с Исландией и Азербайджаном будут тяжелые игры, вероятнее всего. Азербайджан и Исландия географически находятся далеко. Туда надо лететь и вдобавок ко всему у них на трибунах будет поддержка фанатов. Поэтому это будут тяжелые матчи, особенно, на выезде.



– По поводу одной из главных сенсаций сборной Украины Иване Калюжном что можете сказать?

– Я Ваню знаю давно. Мы с ним пересекались в «Рухе», когда я был там тренером. Парень заслужил вызов в сборную и в целом самых лестных слов в свой адрес.

– Действительно он растет. Как считаете, учитывая его позицию, он в своем возрасте может еще больше прогрессировать? Сейчас его цена на Transfermarkt 1 миллион 200 тысяч евро.

– Конечно, он должен прогрессировать. Сейчас ему 26 лет. Он должен прогрессировать и улучшать все компоненты своей игры. Но идеальных игроков не существует. И Ване есть над чем работать.

– После голевой засухи Артем Довбик снова начал забивать. В победных матча с «Сампдорией» (4:1) и «Пармой» (5:0) Довбик забил три мяча и сделал ассист. Видно, что его приняли в команде? И Раньери настроен доверять Артему?

– Да, вероятнее всего, он уже освоился и адаптировался в Риме. Я и говорил же, что к Артему придут голы. Да, была засуха. Но моменты у него есть, а голы придут. Точнее они уже пришли.

– Сейчас в украинском футболе появляются тренеры, о которых раньше было известно не так много. Вы как считаете, тренер должен иметь какой-то опыт игры или это не обязательно?

– Для меня футбольный тренер – это человек, который все-таки был футболистом. Потому что есть такие ситуации, которые не можешь объяснить, если ты не играл в футбол. Это, например, развороты корпуса и многие другие нюансы. И этому научиться в книжках вряд ли получится. Но тем не менее в мире есть случаи, когда стали достаточно успешными тренерами те, кто не был футболистами. И, конечно, не каждый футболист становится тренером. Тренер должен уметь донести информацию до своих подопечных, чтобы они понимали вас и слушали ваши советы.