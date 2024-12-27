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  4. ВИДЕО. Не битва, а побоище. Как Лэмпард в Англии разобрал Руни за 45 минут
Чемпионшип Англия
Ковентри Сити
26.12.2024 17:00 – FT 4 : 0
Плимут
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Англия
27 декабря 2024, 02:40 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:43
277
0

ВИДЕО. Не битва, а побоище. Как Лэмпард в Англии разобрал Руни за 45 минут

Ковентри Фрэнка уверенно переиграл Плимут Уэйна 4:0 в 23-м туре Чемпионшипа

27 декабря 2024, 02:40 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:43
277
0
ВИДЕО. Не битва, а побоище. Как Лэмпард в Англии разобрал Руни за 45 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард и Уэйн Руни

26 декабря состоялся матч 23-го тура Чемпионшипа между командами Ковентри Сити и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Ковентри Билдинг. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главным тренером Ковентри является Фрэнк Лэмпард, а пост наставника Плимута занимает еще один легендарный англичанин – Уэйн Руни.

Ковентри все 4 гола забил за 45 минут. Дублем отметился Джош Экклз.

После 23 туров подопечные Лэмпарда занимают 15-е место в таблице второго по силе дивизиона Англии с 27 очками. Коллектив Руни с 18 пунктами располагается на последней, 24-й строчке.

Чемпионшип 2024/25. 23-й тур, 26 декабря

Ковентри Сити – Плимут – 4:0

Голы: Сакамото, 5, Экклз, 20, 45, Масон-Кларк, 39

Видеообзор матча:

Таблица Чемпионшипа 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лидс 23 14 6 3 43 - 15 48
2 Шеффилд Юнайтед 23 15 5 3 32 - 13 48
3 Бёрнли 23 13 8 2 30 - 9 47
4 Сандерленд 23 12 8 3 36 - 20 44
5 Блэкберн 22 11 5 6 27 - 20 38
6 Уотфорд 22 11 4 7 32 - 29 37
7 Мидлсбро 23 10 6 7 41 - 31 36
8 Вест Бромвич 23 8 11 4 27 - 18 35
9 Шеффилд Уэнсдей 23 9 6 8 31 - 33 33
10 Суонси 23 8 6 9 27 - 24 30
11 Бристоль Сити 23 7 9 7 27 - 28 30
12 Норвич 23 7 8 8 39 - 35 29
13 Миллуолл 22 7 7 8 22 - 20 28
14 Дерби Каунти 23 7 6 10 29 - 29 27
15 Ковентри Сити 23 7 6 10 32 - 34 27
16 Престон Норт Энд 23 5 11 7 23 - 29 26
17 КПР 23 5 10 8 23 - 31 25
18 Лутон Таун 23 7 4 12 25 - 39 25
19 Сток Сити 23 5 7 11 23 - 32 22
20 Оксфорд Юнайтед 22 5 6 11 24 - 39 21
21 Портсмут 21 4 8 9 26 - 37 20
22 Халл Сити 23 4 7 12 21 - 32 19
23 Кардифф Сити 22 4 6 12 21 - 37 18
24 Плимут 22 4 6 12 22 - 49 18
Полная таблица

События матча

87’
Callum Wright (Плимут) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Josh Eccles (Ковентри Сити).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Ephron Mason-Clark (Ковентри Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Josh Eccles (Ковентри Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Tatsuhiro Sakamoto (Ковентри Сити).
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Фрэнк Лэмпард Ковентри Уэйн Руни видео голов и обзор Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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