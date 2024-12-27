ВИДЕО. Не битва, а побоище. Как Лэмпард в Англии разобрал Руни за 45 минут
Ковентри Фрэнка уверенно переиграл Плимут Уэйна 4:0 в 23-м туре Чемпионшипа
26 декабря состоялся матч 23-го тура Чемпионшипа между командами Ковентри Сити и Плимут.
Поединок прошел на стадионе Ковентри Билдинг. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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Главным тренером Ковентри является Фрэнк Лэмпард, а пост наставника Плимута занимает еще один легендарный англичанин – Уэйн Руни.
Ковентри все 4 гола забил за 45 минут. Дублем отметился Джош Экклз.
После 23 туров подопечные Лэмпарда занимают 15-е место в таблице второго по силе дивизиона Англии с 27 очками. Коллектив Руни с 18 пунктами располагается на последней, 24-й строчке.
Чемпионшип 2024/25. 23-й тур, 26 декабря
Ковентри Сити – Плимут – 4:0
Голы: Сакамото, 5, Экклз, 20, 45, Масон-Кларк, 39
Видеообзор матча:
Таблица Чемпионшипа 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лидс
|23
|14
|6
|3
|43 - 15
|48
|2
|Шеффилд Юнайтед
|23
|15
|5
|3
|32 - 13
|48
|3
|Бёрнли
|23
|13
|8
|2
|30 - 9
|47
|4
|Сандерленд
|23
|12
|8
|3
|36 - 20
|44
|5
|Блэкберн
|22
|11
|5
|6
|27 - 20
|38
|6
|Уотфорд
|22
|11
|4
|7
|32 - 29
|37
|7
|Мидлсбро
|23
|10
|6
|7
|41 - 31
|36
|8
|Вест Бромвич
|23
|8
|11
|4
|27 - 18
|35
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|23
|9
|6
|8
|31 - 33
|33
|10
|Суонси
|23
|8
|6
|9
|27 - 24
|30
|11
|Бристоль Сити
|23
|7
|9
|7
|27 - 28
|30
|12
|Норвич
|23
|7
|8
|8
|39 - 35
|29
|13
|Миллуолл
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|14
|Дерби Каунти
|23
|7
|6
|10
|29 - 29
|27
|15
|Ковентри Сити
|23
|7
|6
|10
|32 - 34
|27
|16
|Престон Норт Энд
|23
|5
|11
|7
|23 - 29
|26
|17
|КПР
|23
|5
|10
|8
|23 - 31
|25
|18
|Лутон Таун
|23
|7
|4
|12
|25 - 39
|25
|19
|Сток Сити
|23
|5
|7
|11
|23 - 32
|22
|20
|Оксфорд Юнайтед
|22
|5
|6
|11
|24 - 39
|21
|21
|Портсмут
|21
|4
|8
|9
|26 - 37
|20
|22
|Халл Сити
|23
|4
|7
|12
|21 - 32
|19
|23
|Кардифф Сити
|22
|4
|6
|12
|21 - 37
|18
|24
|Плимут
|22
|4
|6
|12
|22 - 49
|18
События матча
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