ВИДЕО. Не битва, а побоище. Как Лэмпард в Англии разобрал Руни за 45 минут

26 декабря состоялся матч 23-го тура Чемпионшипа между командами Ковентри Сити и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Ковентри Билдинг. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

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Главным тренером Ковентри является Фрэнк Лэмпард, а пост наставника Плимута занимает еще один легендарный англичанин – Уэйн Руни.

Ковентри все 4 гола забил за 45 минут. Дублем отметился Джош Экклз.

После 23 туров подопечные Лэмпарда занимают 15-е место в таблице второго по силе дивизиона Англии с 27 очками. Коллектив Руни с 18 пунктами располагается на последней, 24-й строчке.

Чемпионшип 2024/25. 23-й тур, 26 декабря

Ковентри Сити – Плимут – 4:0

Голы: Сакамото, 5, Экклз, 20, 45, Масон-Кларк, 39

Видеообзор матча:

Таблица Чемпионшипа 2024/25