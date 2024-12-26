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Италия
26 декабря 2024, 11:58 | Обновлено 26 декабря 2024, 11:59
496
0

У Погба новые проблемы. Звездный француз перенес тайную операцию

У француза серьезные проблемы с коленом

26 декабря 2024, 11:58 | Обновлено 26 декабря 2024, 11:59
496
0
У Погба новые проблемы. Звездный француз перенес тайную операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба может исчезнуть с футбольных радаров на длительный срок, несмотря на сокращение дисквалификации в допинг.

Согласно решению CAS, Поль уже в январе имеет право начать тренироваться с командой, а участвовать в официальных матчах – с марта. Он пока не нашел себе новый клуб, и этот процесс может затянуться из-за давних проблем игрока со здоровьем.

Как пишет издание La Nacion, на прошлой неделе француз ездил в Коста-Рику, где перенес операцию на колене. Эта процедура, по меньшей мере, заставит перенести начало полноценной работы на тренировках.

Последним клубом Поля Погба был туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что юристы, занимавшиеся делом Погба, будут помогать Михаилу Мудрику по делу с допинговым скандалом.

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Поль Погба Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A травма травма колена
Олег Вахоцкий Источник: La Nacion de Costa Rica
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