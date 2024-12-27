Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука
Украинский хавбек остался в резерве в матче Вестерло в 20-м туре
Вечером 26 декабря состоялись матчи 20-го тура чемпионата Бельгии.
Брюгге выиграл супертриллер у Вестерло (4:3), забив победный гол на 90+4 минуте (добивание после пенальти).
Украинский хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве у Вестерло.
Гент на домашней арене уступил клубу Сен-Жилуаз (1:3), Антверпен и Генк сыграли вничью (2:2).
Лидеры: Генк (42 очка), Брюгге (41), Андерлехт (33), Антверпен (32), Сен-Жилуаз (31), Гент (30).
Чемпионат Бельгии. 20-й тур, 26 декабря
Антверпен – Генк – 2:2
Голы: Керк, 9, 32 – Арокодаре, 12, 51
Брюгге – Вестерло – 4:3
Голы: Сков Ольсен, 5, Цолис, 16, Сике, 64, 90+4 – Йоу, 45+2, Вушкович, 56, Девайн, 71
Кортрейк – Шарлеруа – 0:1
Гол: Стулич, 4
Мехелен – Стандард – 0:0
Гент – Сен-Жилуаз – 1:3
Голы: Гудйонсен, 60 – Эммануэль, 30, Сайкс, 51, Айт Эль-Хадж, 54
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|20
|13
|3
|4
|40 - 27
|42
|2
|Брюгге
|20
|12
|5
|3
|44 - 23
|41
|3
|Андерлехт
|19
|9
|6
|4
|34 - 15
|33
|4
|Антверпен
|20
|9
|5
|6
|36 - 21
|32
|5
|Юнион Сент-Жилуаз
|20
|7
|10
|3
|28 - 18
|31
|6
|Гент
|20
|8
|6
|6
|30 - 24
|30
|7
|Шарлеруа
|20
|8
|3
|9
|21 - 23
|27
|8
|Мехелен
|20
|7
|6
|7
|35 - 26
|27
|9
|Стандард
|20
|6
|7
|7
|12 - 21
|25
|10
|Дендер
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|11
|Вестерло
|20
|6
|5
|9
|34 - 34
|23
|12
|Ауд-Хеверле
|19
|4
|10
|5
|17 - 21
|22
|13
|Серкль Брюгге
|19
|5
|5
|9
|20 - 31
|20
|14
|Кортрейк
|20
|5
|3
|12
|17 - 39
|18
|15
|Сент-Трюйден
|19
|4
|6
|9
|23 - 39
|18
|16
|Беерсхот
|19
|2
|6
|11
|18 - 40
|12
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