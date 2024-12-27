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27 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:14
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Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука

Украинский хавбек остался в резерве в матче Вестерло в 20-м туре

27 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:14
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Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря состоялись матчи 20-го тура чемпионата Бельгии.

Брюгге выиграл супертриллер у Вестерло (4:3), забив победный гол на 90+4 минуте (добивание после пенальти).

Украинский хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве у Вестерло.

Гент на домашней арене уступил клубу Сен-Жилуаз (1:3), Антверпен и Генк сыграли вничью (2:2).

Лидеры: Генк (42 очка), Брюгге (41), Андерлехт (33), Антверпен (32), Сен-Жилуаз (31), Гент (30).

Чемпионат Бельгии. 20-й тур, 26 декабря

Антверпен – Генк – 2:2

Голы: Керк, 9, 32 – Арокодаре, 12, 51

Брюгге – Вестерло – 4:3

Голы: Сков Ольсен, 5, Цолис, 16, Сике, 64, 90+4 – Йоу, 45+2, Вушкович, 56, Девайн, 71

Кортрейк – Шарлеруа – 0:1

Гол: Стулич, 4

Мехелен – Стандард – 0:0

Гент – Сен-Жилуаз – 1:3

Голы: Гудйонсен, 60 – Эммануэль, 30, Сайкс, 51, Айт Эль-Хадж, 54

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 20 13 3 4 40 - 27 42
2 Брюгге 20 12 5 3 44 - 23 41
3 Андерлехт 19 9 6 4 34 - 15 33
4 Антверпен 20 9 5 6 36 - 21 32
5 Юнион Сент-Жилуаз 20 7 10 3 28 - 18 31
6 Гент 20 8 6 6 30 - 24 30
7 Шарлеруа 20 8 3 9 21 - 23 27
8 Мехелен 20 7 6 7 35 - 26 27
9 Стандард 20 6 7 7 12 - 21 25
10 Дендер 19 6 6 7 24 - 31 24
11 Вестерло 20 6 5 9 34 - 34 23
12 Ауд-Хеверле 19 4 10 5 17 - 21 22
13 Серкль Брюгге 19 5 5 9 20 - 31 20
14 Кортрейк 20 5 3 12 17 - 39 18
15 Сент-Трюйден 19 4 6 9 23 - 39 18
16 Беерсхот 19 2 6 11 18 - 40 12
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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