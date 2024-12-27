26.12.2024 17:00 – FT 0 : 1
Англия27 декабря 2024, 02:56 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:58
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Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1. Как забил Боуэн. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2024/25
27 декабря 2024, 02:56 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:58
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26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Вест Хэм.
Поединок прошел на стадионе Сент-Мэри. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственный мяч на 59-й минуте забил Джаррод Боуэн. Святые не могут победить уже в девяти последних встречах.
АПЛ 2024/25. 18-й тур, 26 декабря
Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1
Гол: Боуэн, 59
Видеообзор матча:
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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