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Чемпионат Англии
Саутгемптон
26.12.2024 17:00 – FT 0 : 1
Вест Хэм
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Англия
27 декабря 2024, 02:56 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:58
19
0

Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1. Как забил Боуэн. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2024/25

27 декабря 2024, 02:56 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:58
19
0
Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1. Как забил Боуэн. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Вест Хэм.

Поединок прошел на стадионе Сент-Мэри. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный мяч на 59-й минуте забил Джаррод Боуэн. Святые не могут победить уже в девяти последних встречах.

АПЛ 2024/25. 18-й тур, 26 декабря

Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1

Гол: Боуэн, 59

Видеообзор матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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