26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Вест Хэм.

Поединок прошел на стадионе Сент-Мэри. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный мяч на 59-й минуте забил Джаррод Боуэн. Святые не могут победить уже в девяти последних встречах.

АПЛ 2024/25. 18-й тур, 26 декабря

Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1

Гол: Боуэн, 59

Видеообзор матча: