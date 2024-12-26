Борнмут Забарного продлил серию в АПЛ, нереальный Ноттингем Форест
В АПЛ продолжается праздничный игровой день
Борнмут в домашнем матче АПЛ против Кристал Пэлас сыграл вничью 0:0 и продлил серию без поражений до шести встреч. Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч.
Борнмут с 29 очками делит 5-е место с Ньюкаслом, который обыграл Астон Виллу со счетом 23:0.
Четвертую подряд победу одержал Ноттингем Форест, который одолел кризисный Тоттенхэм 1:0. Лесники до матча конкурента опережают Арсенал на один пункт и поднимаются в топ-3.
Чемпионат Англии. 18-й тур
Борнмут – Кристал Пэлас 0:0
Ньюкасл – Астон Вилла 3:0
Голы: Гордон, 2, Исак, 59, Жоэлинтон, 90+2
Ноттингем Форест – Тоттенхэм 1:0
Гол: Эланга, 28
Саутгемптон – Вест Хэм 0:1
Гол: Боуэн, 59
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