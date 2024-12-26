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Англия
26 декабря 2024, 18:58 | Обновлено 26 декабря 2024, 19:57
1497
1

Борнмут Забарного продлил серию в АПЛ, нереальный Ноттингем Форест

В АПЛ продолжается праздничный игровой день

26 декабря 2024, 18:58 | Обновлено 26 декабря 2024, 19:57
1497
1
Борнмут Забарного продлил серию в АПЛ, нереальный Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут в домашнем матче АПЛ против Кристал Пэлас сыграл вничью 0:0 и продлил серию без поражений до шести встреч. Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч.

Борнмут с 29 очками делит 5-е место с Ньюкаслом, который обыграл Астон Виллу со счетом 23:0.

Четвертую подряд победу одержал Ноттингем Форест, который одолел кризисный Тоттенхэм 1:0. Лесники до матча конкурента опережают Арсенал на один пункт и поднимаются в топ-3.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Борнмут – Кристал Пэлас 0:0

Ньюкасл – Астон Вилла 3:0
Голы: Гордон, 2, Исак, 59, Жоэлинтон, 90+2

Ноттингем Форест – Тоттенхэм 1:0
Гол: Эланга, 28

Саутгемптон – Вест Хэм 0:1
Гол: Боуэн, 59

Турнирная таблица

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Борнмут Кристал Пэлас Илья Забарный Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Вест Хэм Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Астон Вилла Ньюкасл - Астон Вилла Саутгемптон - Вест Хэм
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Strontium
Форест заменил МЮ в таблице и стал тоже  дьяволом.)
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