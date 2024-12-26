Борнмут Забарного продлил серию в АПЛ, нереальный Ноттингем Форест

Борнмут в домашнем матче АПЛ против Кристал Пэлас сыграл вничью 0:0 и продлил серию без поражений до шести встреч. Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч.

Борнмут с 29 очками делит 5-е место с Ньюкаслом, который обыграл Астон Виллу со счетом 23:0.

Четвертую подряд победу одержал Ноттингем Форест, который одолел кризисный Тоттенхэм 1:0. Лесники до матча конкурента опережают Арсенал на один пункт и поднимаются в топ-3.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Борнмут – Кристал Пэлас 0:0

Ньюкасл – Астон Вилла 3:0

Голы: Гордон, 2, Исак, 59, Жоэлинтон, 90+2

Ноттингем Форест – Тоттенхэм 1:0

Гол: Эланга, 28

Саутгемптон – Вест Хэм 0:1

Гол: Боуэн, 59

Турнирная таблица