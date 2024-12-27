ФОТО. Сумасшедший, как ад! Как Лунин напугал фанов Реала

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин на своей странице в Instagram продемонстрировал впечатляющие кадры семейного отдыха в Андорре.

Андрей совместно с женой Анастасией отправились на вертолетную прогулку, запечатлив красоту горных пейзажей.

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Некоторые фанаты «Реала», увидев эти фото, не на шутку испугались за украинца:

«Какой вертолёт, Лунин? Ты сумасшедший, как ад!», – написал один из обеспокоенных болельщиков.