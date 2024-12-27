Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сумасшедший, как ад! Как Лунин напугал фанов Реала
Другие новости
27 декабря 2024, 03:07 |
276
0

ФОТО. Сумасшедший, как ад! Как Лунин напугал фанов Реала

Андрей и Анастасия Лунины продолжают впечатлять своими каникулами

27 декабря 2024, 03:07 |
276
0
ФОТО. Сумасшедший, как ад! Как Лунин напугал фанов Реала
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин на своей странице в Instagram продемонстрировал впечатляющие кадры семейного отдыха в Андорре.

Андрей совместно с женой Анастасией отправились на вертолетную прогулку, запечатлив красоту горных пейзажей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Некоторые фанаты «Реала», увидев эти фото, не на шутку испугались за украинца:

«Какой вертолёт, Лунин? Ты сумасшедший, как ад!», – написал один из обеспокоенных болельщиков.

По теме:
КИРЬОС – о фотографии с Синнером, сгенерированной ИИ: «Я и Гринч»
ВИДЕО. Роскошный отдых Ламина Ямала в Дубаи
ФОТО. «Что это за ёлка?». Футбольные фаны смеются со звезды футбола
фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бокс | 26 декабря 2024, 09:22 14
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»

Промоутер уверен, что Тайсона должны были выбрать победителем

«Путь чемпионов» от FAVBET продолжается
Мир азарта | 26 декабря 2024, 11:00 0
«Путь чемпионов» от FAVBET продолжается
«Путь чемпионов» от FAVBET продолжается

Поддерживай «Шахтер» и выигрывай призы!

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26.12.2024, 07:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси
Футбол | 26.12.2024, 19:00
Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси
Удачные замены гостей. Фулхэм вырвал победу в выездном матче против Челси
Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука
Футбол | 27.12.2024, 01:10
Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука
Бельгия. Гент уступил, Брюгге выиграл супертриллер у команды Сидорчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
25.12.2024, 01:08 4
Бокс
Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь
Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь
25.12.2024, 11:04 1
Футбол
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
25.12.2024, 09:32 1
Бокс
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
26.12.2024, 05:25 13
Футбол
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 3
Бокс
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
25.12.2024, 15:52 8
Футбол
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
26.12.2024, 00:30 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем