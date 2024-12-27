Другие новости27 декабря 2024, 03:07 |
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ФОТО. Сумасшедший, как ад! Как Лунин напугал фанов Реала
Андрей и Анастасия Лунины продолжают впечатлять своими каникулами
27 декабря 2024, 03:07 |
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Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин на своей странице в Instagram продемонстрировал впечатляющие кадры семейного отдыха в Андорре.
Андрей совместно с женой Анастасией отправились на вертолетную прогулку, запечатлив красоту горных пейзажей.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Некоторые фанаты «Реала», увидев эти фото, не на шутку испугались за украинца:
«Какой вертолёт, Лунин? Ты сумасшедший, как ад!», – написал один из обеспокоенных болельщиков.
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