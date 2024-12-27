ФОТО. Звезда мадридского Реала затусил с Рианной. Это было эпично

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор проводит новогодние каникулы в США.

24-летний футболист опубликовал самые яркие фото за последние 24 часа в Нью-Йорке.

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На одном из фото обладатель The Best-2024 засветился с Рианной – одной из самых топовых певиц современности.

Это фото уже собрало более 2,4 млн лайков. Фанаты мадридского суперклуба были в восторге от увиденного и вот что они писали в соцсети X:

«Аура Винисиуса сумасшедшая», «Мечты сбываются для Винисиуса», «Бро живёт свою лучшую жизнь на поле и вне поля».