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  4. ФОТО. Звезда мадридского Реала затусил с Рианной. Это было эпично
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27 декабря 2024, 01:19 |
479
1

ФОТО. Звезда мадридского Реала затусил с Рианной. Это было эпично

Винисиус Жуниор живёт свою лучшую жизнь

27 декабря 2024, 01:19 |
479
1
ФОТО. Звезда мадридского Реала затусил с Рианной. Это было эпично
Instagram. Винисиус и Рианна

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор проводит новогодние каникулы в США.

24-летний футболист опубликовал самые яркие фото за последние 24 часа в Нью-Йорке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На одном из фото обладатель The Best-2024 засветился с Рианной – одной из самых топовых певиц современности.

Это фото уже собрало более 2,4 млн лайков. Фанаты мадридского суперклуба были в восторге от увиденного и вот что они писали в соцсети X:

«Аура Винисиуса сумасшедшая», «Мечты сбываются для Винисиуса», «Бро живёт свою лучшую жизнь на поле и вне поля».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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evgeniyyea
Судя по фото Риана не очень-то и хотела светиться)
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