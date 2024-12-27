ФОТО. Звезда мадридского Реала затусил с Рианной. Это было эпично
Винисиус Жуниор живёт свою лучшую жизнь
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор проводит новогодние каникулы в США.
24-летний футболист опубликовал самые яркие фото за последние 24 часа в Нью-Йорке.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На одном из фото обладатель The Best-2024 засветился с Рианной – одной из самых топовых певиц современности.
Это фото уже собрало более 2,4 млн лайков. Фанаты мадридского суперклуба были в восторге от увиденного и вот что они писали в соцсети X:
«Аура Винисиуса сумасшедшая», «Мечты сбываются для Винисиуса», «Бро живёт свою лучшую жизнь на поле и вне поля».
Vinicius Jr x Rihanna. pic.twitter.com/4EhBC1LCDi— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 26, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ферлан Менди и Орельен Тчуамэни могут покинуть королевский клуб
Голкипер Реала и сборной Украины в восторге от Андорры